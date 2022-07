Iedereen van twaalf jaar en ouder kan naar verwachting vanaf de tweede helft van september een herhaalprik tegen COVID-19 halen. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag bekend. Kwetsbare personen en zorgmedewerkers komen als eersten aan de beurt.

Het RIVM gaat vanaf half september uitnodigingen voor de prik versturen aan mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting. De GGD's gaan deze prikken zetten. Zorgmedewerkers en mensen die elk jaar een griepprik halen, krijgen dan ook een uitnodiging.

Na deze groepen mogen alle twaalfplussers die dat willen een herhaalprik halen. Ook mensen die nog helemaal niet tegen corona gevaccineerd zijn, kunnen een afspraak maken bij een GGD.

De herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting worden gehaald.

Kabinet houdt rekening met een coronagolf in het najaar

Het kabinet zegt rekening te houden met een nieuwe coronagolf in het najaar, hoewel het hoogtepunt van de coronacrisis voorbij lijkt.

Het OMT-V, het deel van het Outbreak Management Team dat over de vaccinaties gaat, heeft daarom geadviseerd een nieuwe vaccinatieronde te starten. Dat moet de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil houden. Ook helpt het de zorg bereikbaar te houden en veel ziekte onder personeel te voorkomen.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk begint in het najaar ook een nieuwe vaccinatieronde. Op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten wordt dezelfde volgorde aangehouden als in Nederland. De inwoners van Saba en Sint-Eustatius krijgen allemaal tegelijk een prik aangeboden.

Mogelijk nieuwe vaccins gebruikt

Naar verwachting zal het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in september nieuwere coronavaccins goedkeuren. Het gaat om zogenoemde bivalente prikken, die bij een besmetting met zowel de omikronvariant als de oorspronkelijke variant tegen ziekte beschermen. Dit zijn vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Mochten deze bivalente prikken een betere bescherming bieden dan de vaccins die al zijn toegediend, dan worden de nieuwe doses gebruikt voor de herhaalprikken.

Als deze nieuwe vaccins dan nog niet beschikbaar zijn, dan kunnen volgens het OMT ook oudere doses worden toegediend. Dat biedt meer voordelen dan wachten op de nieuwe, aldus de experts. Ook de huidige vaccins bieden volgens hen nog een goede bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte.