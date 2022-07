Het aantal positieve coronatests is afgelopen week met 11 procent afgenomen, blijkt dinsdag uit weekcijfers van het RIVM. Mogelijk speelt de zomervakantie daarin een rol, meldt een woordvoerder van het instituut aan NU.nl. Het RIVM registreerde afgelopen week in totaal 38.470 positieve tests.

Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Zes weken lang nam het aantal positieve tests toe, in juni zelfs met meer dan 70 procent per week.

Het RIVM zei een paar weken geleden dat de top van de zomergolf in zicht leek, maar wil aan de cijfers van vorige week nog geen conclusies verbinden. Wel ziet het RIVM een afvlakking in het aantal positieve coronatests. Het instituut verwacht dat dit aantal niet verder stijgt.

Bijna 50.000 mensen gingen vorige week naar een teststraat om te horen of ze inderdaad besmet zijn geraakt. Een week eerder deden bijna 53.000 mensen dat. Voor het eerst sinds eind mei daalt het aantal testafspraken.

Hierbij speelt mogelijk de zomervakantie een rol. Veel Nederlanders zijn nu in het buitenland op vakantie.

Daling hangt af van nieuwe subvariant

Bij 638 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is een fractie meer dan de week ervoor, toen de ziekenhuizen (na correctie) 631 patiënten opnamen.

Van de 638 opgenomen patiënten belandden 30 op de intensive care, tegen 42 een week eerder. Het aantal gemelde sterfgevallen als gevolg van corona steeg van 17 naar 30.

Of de daling doorzet, hangt onder meer af van een nieuwe subvariant die in Nederland is opgedoken. Die heet BA.2.75 alias centaurus. Er is nog niet veel bekend over deze coronaversie, maar hij lijkt in staat om de opgebouwde afweer te omzeilen.

Aantal positieve coronatests gedaald

Veel virusdeeltjes in rioolwater in en rond Amsterdam

Het RIVM houdt de ontwikkeling van de pandemie ook in de gaten door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Het gemiddelde aantal virusdeeltjes steeg met ruim 14,3 procent ten opzichte van de week ervoor. De aantallen waren met name groot in Amsterdam en omstreken.

Opnieuw werd de BA.5-subvariant het meest aangetroffen. De BA.4-variant werd een stuk minder gevonden en de BA.2.12.1-variant lijkt langzaam te verdwijnen.

Het zogeheten reproductiegetal is iets gedaald, van net boven de 1 naar net eronder. Het cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.