De BA.2.75-variant van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. De variant, die ook wel centaurus wordt genoemd, is aangetroffen in een monster uit de regio Noordoost-Gelderland, meldt het RIVM.

Dat monster werd afgenomen op 26 juni. Het RIVM neemt contact op met de GGD om te kijken of brononderzoek mogelijk is.

BA.2.75 is een subvariant van de omikronvariant BA.2 en werd eerder al aangetroffen in onder andere India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Veel is er nog niet bekend over de BA.2.75. Wel lijkt de variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen het coronavirus gemakkelijker te kunnen omzeilen, zegt het RIVM. Dat houdt in dat de variant besmettelijker zou kunnen zijn. Het is niet duidelijk of de variant ook ziekmakender is.

Omdat centaurus in feite een subvariant van een subvariant is, wordt hij niet vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet. In plaats daarvan is hij vernoemd naar het sterrenbeeld Centaur. Dat sterrenbeeld bevat onder meer Proxima Centauri, de ster die zich het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt.