Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week opnieuw gestegen. De stijging was wederom kleiner dan in de week ervoor, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. De deskundigen vermoedden toen al dat de piek van de huidige coronagolf in beeld kwam.

In de afgelopen week werden ruim 43.000 positieve tests geregistreerd. Het komt neer op een stijging van 10 procent ten opzichte van de week ervoor, toen er 39.000 positieve testen werden gemeld. Dat was weer een stijging van 15 procent ten opzichte van twee weken eerder (34.000).

Het totale aantal testen dat is afgenomen nam opnieuw toe. Er werden bij elkaar bijna 53.000 testen afgenomen, het grootste aantal sinds begin april. Dat verklaart deels waarom er meer besmettingen zijn waargenomen, terwijl het percentage positieve testen vrijwel ongewijzigd bleef op 71,6 procent.

Ook in ziekenhuizen vlakt stijging af

Ook de ziekenhuizen kregen het drukker. Er werden 561 nieuwe opnames gemeld, enkele tientallen meer dan een week eerder. Van die 561 patiënten werden 495 mensen opgenomen vanwege een coronabesmetting, bij de overige patiënten werd COVID-19 pas na de opname vastgesteld.

Intensivecareafdelingen zagen het aantal patiënten met 43 stijgen. Ruim vier op de tien patiënten werden naar de ic's doorverwezen vanwege een coronabesmetting.

Op de klinische afdelingen van ziekenhuizen is er sprake van een kleinere stijging ten opzichte van eerdere weken. De intensivecareafdelingen meldden juist een grotere toename, maar er worden nog altijd fors minder ic-opnames gemeld dan in de periode tot april.

Het reproductiegetal is verder gedaald naar 1,01. Dat betekent dat 100 mensen die corona hebben gemiddeld 101 anderen besmetten. Het RIVM hanteert een foutmarge en houdt er rekening mee dat de zogeheten R-waarde al onder de 1,0 is gezakt. Als dat het geval is, dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af en dooft de uitbraak uit.