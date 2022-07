In de afgelopen drie weken zijn er steeds meer herhaalprikken tegen COVID-19 gezet. De zomervakantie en de zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen dragen bij aan die stijging, zegt het RIVM tegen NU.nl.

In de eerste week van juli werden ruim twee keer zo veel herhaalprikken gezet als een maand eerder. Vooral onder zestigers was er een sterke toename te zien.

Mensen hoeven niet te zeggen waarom ze een nieuwe prik willen, maar het RIVM heeft wel een algemene indruk. "Mensen hebben natuurlijk verschillende redenen om zich te laten prikken, maar de zomervakantie en je kwetsbaar voelen in deze golf spelen daar logischerwijs een rol in", zegt een woordvoerder.

De herhaalprik is een tweede booster voor zestigplussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Die kunnen ze vanaf drie maanden na hun laatste boosterprik of coronabesmetting krijgen. Tot en met zondag 10 juli zijn er ruim 2,3 miljoen herhaalprikken gezet. Iets minder dan de helft van de zestigplussers heeft een herhaalprik gehaald.

Volg het nieuws rond de coronavaccins Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Ook meer basisprikken en boosters

Mensen van onder de zestig jaar kunnen hun basisvaccinatie en booster nog halen als ze die nog niet hadden. Ook dat gebeurde vaker naarmate de zomervakantie naderde. Zo werden in de eerste week van juli bijna twee keer zo veel boosterprikken gezet als in de eerste week van juni. De sterkste toename was te zien onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

Gezonde mensen jonger dan zestig jaar kunnen nog geen tweede boosterprik krijgen. Het RIVM en de GGD's zijn wel gestart met de voorbereidingen op een nieuwe vaccinatieronde na de zomer. "Onze aanpak staat nu in het teken van voorbereiden. Zodat mensen hun prik zo snel mogelijk kunnen krijgen als ze die willen en ervoor in aanmerking komen", zegt de woordvoerder.

Hij benadrukt dat de coronasituatie van nu totaal niet te vergelijken is met die van bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd. "Toen was het echt crisis, daar is nu geen sprake van. We weten veel beter wat we kunnen verwachten."