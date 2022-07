De Belgische overheid begint dit najaar een nieuwe vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Alle volwassen Belgen kunnen als ze dat willen een tweede boosterprik tegen het virus krijgen, hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid besloten. Wel zijn eerst de risicogroepen en het zorgpersoneel aan de beurt.

De meeste Belgen van boven de achttien jaar kregen de afgelopen herfst of winter al een eerste boosterprik. De bescherming tegen COVID-19 van die prik loopt af. Bovendien doet weer een nieuwe variant van het coronavirus, BA.5, de ronde in België. Daarom is een nieuwe oppepper nodig, vindt de Hoge Gezondheidsraad. De ministers nemen dat advies nu over.

Vanaf september krijgen risicogroepen automatisch een uitnodiging om zich opnieuw te laten vaccineren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een zwak immuunsysteem en zwangere vrouwen, vijftigplussers en mensen die in de zorg werken.

Voor inwoners van achttien tot vijftig jaar komt er geen aparte campagne. Zij kunnen zich zelf aanmelden voor een extra boosterprik.

Het gaat voorlopig niet om vaccins die aan nieuwe varianten zijn aangepast. "Zodra er aangepaste vaccins zijn, zullen we die gebruiken", zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "We weten wel dat de huidige vaccins nu nog altijd heel goed beschermen tegen ziekenhuisopnames en zware ziekte."

RIVM en GGD's bereiden nieuwe vaccinatierondes voor

In Nederland zijn het RIVM en de GGD's begin juli gestart met de voorbereiding van een nieuwe vaccinatiecampagne voor na de zomer. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de instanties gevraagd.

Kuipers benadrukt dat er momenteel geen redenen zijn voor een extra vaccinatieronde. Die zullen volgens hem in de loop van het jaar waarschijnlijk wel ontstaan.

Het ministerie gaat er in ieder geval van uit dat na de zomer "de kwetsbaarsten" opnieuw een prik kunnen krijgen. Het gaat dan vooral om ouderen. Er wordt ook rekening gehouden met een scenario waarbij de hele bevolking vanaf achttien jaar een vaccinatie wordt aangeboden.