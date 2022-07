De afgelopen week is het aantal positieve coronatests opnieuw gestegen, maar minder hard dan de weken daarvoor. Het RIVM meldt dinsdag in de wekelijkse rapportage dat de gegevens erop lijken te wijzen dat de piek van de huidige golf nadert.

De afgelopen week werden 39.283 positieve tests geregistreerd door het RIVM. Dat is 15 procent meer dan de week ervoor, een kleinere stijging dan de weken daarvoor. "Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen", aldus het RIVM.

De GGD's voerden vorige week 48.114 testen uit, het grootste aantal sinds begin april. In 71 procent van de gevallen bleek de geteste persoon daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Dat is het hoogste percentage ooit.

Het aantal positieve tests kan een vertekend beeld geven, omdat alleen bepaalde groepen nog bij de GGD terechtkunnen voor een PCR-test. Dat zijn bijvoorbeeld zorgmedewerkers, inwoners van verpleeghuizen en mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Het RIVM heeft een site waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben. Op die Infectieradar stabiliseert het aantal meldingen eveneens. Het instituut houdt ook de virusdeeltjes in het rioolwater in de gaten. In de regio's Amsterdam en Rotterdam, die qua besmettingen voorliepen op de rest van Nederland, stabiliseert dat cijfer ook.

Druk op ziekenhuizen neemt nog steeds toe

De druk op de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Vorige week waren de klachten van 462 mensen zo erg dat ze opgenomen moesten worden. Dat is het grootste aantal sinds de eerste helft van april, bijna drie maanden geleden. Het RIVM kreeg dertig meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen, twee keer zo veel als vorige week.

Maandag werd bekend dat het RIVM en de GGD's starten met de voorbereiding van een nieuwe vaccinatiecampagne voor na de zomer. Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zijn er momenteel geen redenen voor een extra prikronde, maar zullen die in de loop van het jaar waarschijnlijk wel ontstaan.