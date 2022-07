Er komt dit jaar nog geen nationale coronaherdenking. Het leek het kabinet "niet passend" om verder te gaan met de voorbereidingen "nu we in een nieuwe golf lijken te zitten". Het is nog onduidelijk of en hoe er op een later moment stilgestaan wordt bij de gevolgen van de pandemie.

"Het laten plaatsvinden van het 'Stilstaan bij Corona'-moment tijdens oplopende besmettingen kan - onbedoeld - het signaal afgeven dat de periode met corona afgesloten is", schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) zegt dat overwogen wordt om een moment te kiezen waarop de kans op een nieuwe coronagolf wat kleiner is, zoals het voorjaar.

In maart werd bekendgemaakt dat er een speciaal comité met plannen zou komen voor 'Stilstaan bij Corona', zoals de herdenkperiode formeel genoemd wordt. De nationale herdenking zou daar onderdeel van worden.

Het comité onder leiding van de Friese commissaris van de Koning Arno Brok is niet opgeheven, maar de werkzaamheden liggen voorlopig stil. Eerder vertelde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dat zowel een nationale dag als een monument onderdeel kan zijn van de herdenking.