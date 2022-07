Het RIVM en de GGD's starten met de voorbereiding van een nieuwe vaccinatiecampagne voor na de zomer. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers aan de instanties gevraagd. Kuipers benadrukt dat er momenteel geen redenen zijn voor een extra vaccinatieronde, maar dat die in de loop van het jaar waarschijnlijk wel zullen ontstaan.

Het ministerie gaat er in ieder geval van uit dat na de zomer "de meest kwetsbaren" opnieuw een prik kunnen krijgen. Het gaat dan vooral om ouderen. Er wordt ook rekening gehouden met een scenario waarbij de hele bevolking vanaf achttien jaar een vaccinatie wordt aangeboden.

Door het verzoek van het ministerie kunnen GGD's onder andere starten met het werven en opleiden van personeel voor de uitvoering van de nieuwe campagne.

De GGD's moeten straks in eerste instantie zo'n 500.000 prikken per week kunnen zetten. Dat kan op een later moment nog worden opgeschaald naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. De GGD's waarschuwen al dat een gebrek aan personeel door de huidige krapte op de arbeidsmarkt een probleem kan worden.

Stijging van coronacijfers vlakt af

Het aantal nieuwe coronagevallen bevindt zich al wekenlang in een stijgende lijn. In de afgelopen zeven dagen werden ruim 38.000 positieve tests waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds medio april.

De stijging van de coronacijfers vlakt wel af. De ruim 38.000 positieve tests betekenen een stijging van 15,8 procent ten opzichte van een week eerder. Het is de kleinste stijging op weekbasis sinds 2 juni. Ongeveer twee weken geleden steeg het niveau met meer dan 70 procent per week.