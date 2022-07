Het toerisme in Frankrijk is sterk toegenomen sinds de coronamaatregelen zijn opgeheven, maar datzelfde geldt voor het aantal coronagevallen. Nu het aantal ziekenhuisopnames flink stijgt, wil de overheid graag dat mensen weer mondkapjes gaan dragen. Tegelijkertijd wil zij nog geen verdere maatregelen opleggen om protesten te voorkomen. Het blijft dus nog bij een "vriendelijk verzoek".

In Frankrijk lopen in het straatbeeld relatief veel mensen met een mondmasker op en dat blijkt geen overbodige luxe. De afgelopen twee weken nam het aantal ziekenopnames door COVID-19 snel toe naar bijna duizend patiënten per dag. In heel Europa en de Verenigde Staten neemt het aantal infecties toe, maar Frankrijk heeft een uitzonderlijk groot aantal ziekenhuisopnames, meldt persbureau AP.

Toch wil de Franse regering geen verdere maatregelen nemen tegen het coronavirus, zegt woordvoerder Olivia Grégoire. "Het Franse volk is de beperkingen zat", zei ze woensdag op de zender BFMTV. "We zijn ervan overtuigd dat mensen zich verantwoordelijk zullen gedragen."

In het begin van de coronapandemie suggereerde de Franse regering dat mondmaskers niet hielpen tegen de verspreiding van het virus. Het leidde uiteindelijk tot een van Europa's strengste regelgevingen om het virus te bestrijden, waaronder het verplicht dragen van mondmaskers binnen en buiten, samen met strikte sluitingen van ondernemingen.