In de afgelopen weken steeg het aantal coronabesmettingen snel en nam ook het aantal ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weer toe. Het leidde op ons reactieplatform NUjij tot vragen over het seizoenseffect, en waarom dat nu achterwege lijkt te blijven. Het seizoenseffect heeft nog steeds invloed op de cijfers, maar we hebben te maken met andere omstandigheden dan tijdens eerdere coronagolven.

Het seizoenseffect zorgt ervoor dat in de lente en zomer de cijfers lager zijn en in de herfst en winter hoger, verduidelijkt het RIVM in gesprek met NU.nl. Het is echter niet de enige reden daarvoor. Zonder het seizoenseffect hadden we nu hogere cijfers gehad, maar dat gebeurt altijd in combinatie met andere factoren. Het RIVM benadrukt dat het virus niet weg is, hoewel dat misschien wel zo leek doordat er geen maatregelen zijn.

De afwezigheid van maatregelen is meteen een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de zomer van 2021. Doordat we nu geen beperkingen hebben, is het niet verwonderlijk dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Ondanks de stijging van de afgelopen weken, is er op dit moment geen reden om opnieuw maatregelen te nemen. Daarvoor is de opgebouwde basisimmuniteit in de samenleving volgens het RIVM breed genoeg.

Daarnaast is het niet zo dat de coronacijfers de afgelopen twee zomers constant laag bleven. Vorig jaar daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen scherp tussen begin mei en begin juli. In de tweede helft van juli liep dat cijfer weer op, terwijl het toen juist de warmste periode was. Ook in 2020 bleek al dat corona geen 'wintervirusje' is.

De voornaamste oorzaak dat het aantal besmettingen de afgelopen weken steeg, is simpelweg dat er nu besmettelijkere varianten rondgaan. Met name BA.5, een subvariant van omikron, is minder gevoelig voor antistoffen, en verspreidt zich daardoor sneller. Desondanks liggen de besmettingscijfers veel lager dan in 2021 en 2020.

Dat betekent dat een nieuwe prikronde voor alle Nederlanders (nog) niet nodig is. Dat grootschalige vaccinatierondes inmiddels een tijd geleden zijn, heeft volgens het RIVM weinig te maken met de huidige situatie. "Vaccinaties richten zich vooral op het voorkomen van ziekenhuisopnames. Die zijn de afgelopen dagen wel weer gestegen, maar zijn lang niet op het niveau van eerder. We kunnen het maatschappelijk goed aan op dit moment."