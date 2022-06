Het aantal positieve coronatests bij de GGD is afgelopen week opnieuw gestegen, terwijl het aandeel mensen dat bij klachten een test doet afneemt. Het RIVM vraagt om ook bij milde klachten een test te doen en thuis te blijven bij een positieve testuitslag.

In de laatste zeven dagen ontving het RIVM 34.145 meldingen van positieve coronatests, een stijging van 29 procent. Vorige week registreerde het instituut nog 26.462 positieve tests. Dat was toen een stijging van ruim 70 procent.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 5.785 positieve coronatests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 12 april. In Amsterdam kwamen 333 besmettingen aan het licht, in Den Haag 159, in Utrecht 153 en in Rotterdam 144.

Omdat zelftests niet worden meegenomen in de cijfers, is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk groter. Vorige week zei het RIVM al tegen NU.nl dat de stijging het vermoeden bevestigt dat een nieuwe coronagolf in Nederland is begonnen.

Grootste aantal tests sinds april, maar testaandeel daalt

Vorige week voerden de testlocaties ruim 42.000 tests uit, het grootste aantal sinds begin april. Zeven op de tien mensen bleken inderdaad besmet. Dat is een evenaring van het hoogste percentage ooit, in maart van dit jaar.

Het percentage mensen dat bij klachten een (zelf)test doet, is tussen maart en juni van dit jaar gedaald van 88 naar 65 procent. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het vragenlijstonderzoek van de Corona Gedragsunit van het RIVM.

"Het blijft belangrijk om bij klachten, ook bij milde klachten, een test te doen en thuis te blijven bij een positieve testuitslag om verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt het RIVM.

Bezetting ic blijft relatief laag

In totaal namen ziekenhuizen afgelopen week 374 coronapatiënten op. Dat is de grootste instroom sinds april. De week ervoor ging het om 337 patiënten.

Van die 374 patiënten kwam er 32 op de ic terecht. De week ervoor waren dat er 22.

"Het aantal mensen op de ic met COVID-19 is nog altijd klein vergeleken met bijvoorbeeld de piek van de deltavariant in december 2021", zegt het RIVM.

Ook rioolwater laat stijging verspreiding coronavirus zien

Het RIVM houdt de ontwikkeling van de pandemie ook in de gaten door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Het gemiddelde aantal virusdeeltjes in Nederland steeg afgelopen week opnieuw.

Het RIVM heeft ook een site, Infectieradar, waar gebruikers hun klachten en zelftests bijhouden. Ook daar is een toename te zien.

Verder is het reproductiegetal gedaald van 1,25 een week eerder naar 1,16. Dat betekent dat 100 mensen die corona hebben gemiddeld 116 anderen besmetten.