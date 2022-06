Tussen zondag- en maandagochtend zijn 3.511 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Voor een maandag is dat het grootste aantal in elf weken tijd. Ook ziekenhuizen zien een stijging van het aantal opnames, vooral op de verpleegafdelingen. Toch is het aantal ziekenhuisbedden met coronapatiënten op dit moment veel lager dan afgelopen winter.

De 3.511 nieuwe coronabesmettingen zijn geteld op basis van positieve testen bij de officiële GGD-locaties. Zelftesten zijn niet meegerekend, dus het werkelijke aantal kan groter zijn.

Het aantal van maandag is wat kleiner dan de dagen ervoor. Dat is gebruikelijk doordat minder mensen zich in het weekend laten testen. In principe is een zelftest voldoende, maar wie dat wil, mag een afspraak bij een teststraat maken om bevestiging te krijgen. Steeds meer mensen doen dat.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 33.150 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 4.736 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds 16 april. Het gemiddelde stijgt voor de dertigste dag op rij. In twee weken tijd is het niveau meer dan verdubbeld.

Coronabesmettingen en sterfgevallen

Ziekenhuizen zien toename patiënten vooral op verpleegafdeling

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen maandag bijna evenveel coronapatiënten als begin mei, toen het aantal ziekenhuispatiënten met COVID-19 juist daalde. In totaal liggen nu 685 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien. Het zijn er 92 meer dan voor het weekend.

Op de intensive cares liggen maandag 37 mensen met COVID-19 en op de verpleegafdelingen 648. Voor het weekend lagen er nog 27 coronapatiënten op de ic en 566 op de verpleegafdeling. Het LCPS liet vorige week weten dat de toename in de ziekenhuizen vooral te zien was op de verpleegafdelingen. Die week bleef het aantal coronapatiënten op de intensive care ongeveer gelijk, tussen de 20 en 30.

In de afgelopen 24 uur werden 82 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 5 nieuwe patiënten binnengebracht. Het aantal opnames is hoger dan het weekgemiddelde.

Ziekenhuisopnames

Tijdens laatste golf werden meer dan duizend patiënten behandeld

Ondanks de toename is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog steeds relatief laag. Er liggen momenteel aanzienlijk minder patiënten die positief zijn getest op het coronavirus in het ziekenhuis dan bij de laatste golf. Tussen eind oktober en eind april hebben ziekenhuizen continu meer dan duizend patiënten met COVID-19 behandeld.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.