Het RIVM waarschuwde het ministerie van Volksgezondheid al in februari 2020 dat ziekenhuizen overbelast zouden raken bij een corona-uitbraak. Dat was nog voordat het virus in Nederland was vastgesteld. Toch is deze informatie niet met ziekenhuizen gedeeld, meldt de NOS maandag op basis van een vrijgegeven concept-memo van het RIVM.

Op basis van data uit China en andere internationale studies deelde het RIVM op 9 februari 2020 een risicoanalyse met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de memo kwam naar voren dat Nederlandse ziekenhuizen een coronagolf niet aan zouden kunnen vanwege de hoge groeisnelheid van besmettingen.

"In Nederland zijn circa 37.000 ziekenhuizenbedden, waaronder 1.208 operationele ic-plekken. Deze capaciteit is onvoldoende", aldus modelleurs van het RIVM in hun analyse. Bij een corona-uitbraak zou de zorgvraag uitstijgen boven de beschikbare capaciteit, concludeerden zij.

Het RIVM laat aan de NOS weten dat de beschikbare informatie destijds gedeeld is met VWS, en dat het aan dit ministerie was om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door ziekenhuizen te waarschuwen. Tegen de omroep wil het ministerie niet zeggen waarom dit niet is gedaan. Wel mag volgens een woordvoerder "verondersteld worden dat dit een van de scenario's is die destijds zijn besproken".

Ziekenhuisdeskundigen, onder wie ic-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC, laten aan de NOS weten onaangenaam verrast te zijn. Ze noemen het een gemiste kans dat de informatie destijds niet met ziekenhuizen is gedeeld.