Pas 44,2 procent van de zestigplussers heeft een tweede herhaalprik gehaald tegen corona, meldde het RIVM dinsdag. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vindt dat aantal te laag. Daarom stuurt hij de zestigplussers die nog geen tweede herhaalprik hebben gehaald opnieuw een oproep, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt de mogelijkheid om de groep een sms of e-mail te sturen, wanneer die gegevens bekend zijn. Dat zou sneller gaan, omdat brieven niet meteen gedrukt zijn.

De woordvoerder van Kuipers vertelde aan NU.nl dat vooral zestigplussers zonder boosterprik of tweede herhaalprik in het ziekenhuis komen te liggen met corona. Mensen boven de zestig zonder booster of tweede herhaalprik krijgen ook vaker te maken met ernstige klachten.

Een herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting worden gehaald. In april hadden 28,5 procent van de zestigplussers dit gedaan.

Het aantal positieve coronatests bij de GGD is afgelopen week met ruim 70 procent gestegen. Ook in het aantal ic-opnames is een toename te zien, bleek dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM. De coronacijfers bevestigen het vermoeden dat een nieuwe coronagolf in Nederland is begonnen, zei een woordvoerder tegen NU.nl.

Het ministerie komt volgende week met een campagne die benadrukt wat mensen zelf kunnen doen tegen verspreiding van het coronavirus. Dit zal verschijnen in alle landelijke en regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Aansluitend volgt een advertentie gericht op het belang van het halen van de geadviseerde prikken.