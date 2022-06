Het ziekteverzuim bij bedrijven lijkt nog niet af te nemen en na afloop van festivals en grote evenementen kampen veel bezoekers met griep of verkoudheid. Zijn we na twee jaar lockdowns bevattelijker voor onschuldige virussen? En is hier iets tegen te doen?

Een officiële griepepidemie kent Nederland al een maand niet meer, maar toch lijken veel mensen ook in juni nog rond te lopen met flink wat griepverschijnselen. Dit blijkt ook uit de statistieken die onderzoeksorganisatie Nivel bijhoudt. Het aantal patiënten dat kampt met influenza-achtige verschijnselen ligt hoger dan bijvoorbeeld in diezelfde periode in 2021 het geval was.

"Het is zo dat door de coronamaatregelen ook andere luchtwegvirussen de afgelopen twee jaar minder voorkwamen", zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. "Daarmee is de immuniteit tegen sommige veelvoorkomende infecties mogelijk wat minder geworden. Nu alles weer open is en mensen weer volop in grote groepen bij elkaar zijn, zie je veel verspreiding van een diversiteit aan virussen die er de afgelopen twee jaar minder waren."

Griepvirus verspreidt zich snel op festivals

Het grote aantal festivals, concerten en andere evenementen die veel mensen de afgelopen weken bezochten, zijn in theorie ideale plekken om relatief onschuldige griepvirussen over te dragen. Koopmans durft echter niet te zeggen of er meer besmettingen plaatsvinden dan vóór de coronacrisis, omdat zij daar geen onderzoek naar heeft gedaan.

"Het is wel een maatschappelijke vraag of we hiermee moeten leren leven", stelt ze. "Het antwoord op die vraag zal anders zijn voor jonge mensen dan voor mensen met een hoger risico op complicaties."

Ook woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM kan behalve de grafieken van Nivel geen harde cijfers overleggen. "Maar het is logisch dat de overdracht van virussen weer harder gaat nu we op veel plekken weer heel dicht op elkaar staan", legt hij uit.

"Het aantal mensen met griepachtige klachten lag tijdens de lockdowns heel laag, maar dat betekent niet dat die virussen verdwenen zijn. We droegen ze alleen niet aan elkaar over."

'Corona maakte ons bewuster van virussen'

De coronaperiode heeft veel Nederlanders ook veel bewuster gemaakt van de gezondheidsrisico's die grote groepen met zich mee kunnen brengen, merkt het RIVM. "Vroeger dacht niemand erover na als je bij een concert met tienduizend man op elkaar ging staan", geeft woordvoerder Wychgel als voorbeeld.

"Nu is een concertbezoek een handeling waar mensen over nadenken: hoe voel ik me, heb ik klachten?", vervolgt hij. "Nederlanders zijn zich ook bewuster van bepaalde symptomen. Voorheen dacht men bij een kuchje: niets aan de hand. Nu wordt er vrij snel een testje bij gepakt om te kijken of het toch geen corona is."

Sterk immuunsysteem is altijd beter

Een vraag is hoe snel het menselijk immuunsysteem zich kan herstellen van de afgelopen twee jaar, zegt immunoloog Carla Peeters. "Het afweersysteem is een delicaat samenspel tussen bacteriën, virussen en schimmels die in je lichaam leven en het lichaam zelf", legt ze uit.

"Die verhoudingen zijn bij de meeste mensen de laatste twee jaar veranderd. Dat kan gevolgen hebben voor de balans en de effectiviteit van dit systeem. We zijn door de angst voor dat ene virus de andere virussen wat uit het oog verloren." Zij verwijst onder meer naar de cijfers van het CBS, dat constateerde dat werknemers in de eerste maanden van 2022 een recordaantal dagen ziek thuiszaten.