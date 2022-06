Het aantal positieve coronatests bij de GGD is afgelopen week met ruim 70 procent gestegen. Ook in het aantal ic-opnames is een toename te zien, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM. De coronacijfers bevestigen het vermoeden dat een nieuwe coronagolf in Nederland is begonnen, zegt een woordvoerder dinsdag tegen NU.nl.

In de laatste zeven dagen ontving het RIVM 26.462 meldingen van positieve coronatests. Volgens het RIVM steeg het aantal besmettingen in alle regio's en in alle leeftijdsgroepen. Vorige week registreerde het instituut nog 15.526 positieve tests. Omdat zelftesten niet worden meegenomen, is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk groter.

Omikronsubvariant BA.5 neemt nu echt de overhand, zegt de woordvoerder. Deze subvariant is de andere vier subvarianten (BA.1 tot en met 4) aan het verdringen. Tot vorige week was voor het RIVM nog onduidelijk welke subvariant de overhand zou krijgen.

De subvarianten kunnen de afweer beter omzeilen, maar mensen lijken er niet zieker van te worden. Ook in andere landen neemt het aantal besmettingen daardoor toe.

Het aantal patiënten dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen stabiliseerde, terwijl het aantal covidpatiënten dat op een ic-afdeling belandde met 37 procent steeg vergeleken met de week ervoor.

In totaal namen ziekenhuizen vorige week 268 covidpatiënten op, 10 meer dan de week ervoor. Van die 268 patiënten kwam er 22 op de ic terecht. De week ervoor waren dat er 16.

Wederom toename positieve coronatests

Dominantie B.A5 blijkt ook uit rioolwatermonsters

Het RIVM houdt de ontwikkeling van de pandemie ook in de gaten door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Het gemiddeld aantal virusdeeltjes steeg met ruim 37 procent ten opzichte van de week ervoor. De aantallen waren met name hoog in Amsterdam en Den Haag. In de rioolwatermonsters is een duidelijke toename van de BA.5-subvariant te zien.

Vanwege de nieuwe coronagolf gaan steeds meer mensen naar de GGD om bevestiging te krijgen dat ze besmet zijn geraakt. De teststraten voerden vorige week iets meer dan 32.000 coronatests uit, meer dan de twee voorgaande weken bij elkaar. Van die tests viel 68 procent positief uit, het hoogste percentage sinds begin maart.

Het RIVM heeft ook een site, Infectieradar, waar gebruikers hun klachten en zelftests bijhouden. Ook daar is een toename te zien.

Verder is het reproductiegetal gestegen naar 1,25. Dat betekent dat 100 mensen die corona hebben gemiddeld 125 anderen besmetten.

RIVM raadt kwetsbaren aan herhaalprik te nemen

Het RIVM adviseert mensen die nog geen herhaalprik hebben gehaald te overwegen dit wel te doen. Het gaat om mensen van zeventig jaar en ouder, verpleeghuisbewoners, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Zij kregen op 26 februari een uitnodiging voor een extra coronavaccinatie.

Verder raadt het instituut mensen die nog geen boosterprik hebben gehaald aan om dit alsnog te doen.

Wanneer de piek van de coronagolf bereikt gaat worden, is lastig te zeggen. Het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests de komende week in ieder geval toeneemt.