Ex-coronapatiënten ervaren vaker langdurige klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies, dan mensen die niet onlangs een coronabesmetting hebben opgelopen. Dat blijkt dinsdag uit tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Het instituut benadrukt dat verder onderzoek nodig is.

Het RIVM baseert de conclusies op een enquête onder bijna vijftienduizend mensen. Van die groep kregen 9.166 respondenten kort na hun aanmelding corona.

Zij lieten drie maanden na de besmetting weten vooral nog last te hebben van vermoeidheid. Ook kampten de deelnemers met kortademigheid, reukverlies, en concentratieproblemen en hadden ze moeite met een drukke omgeving.

Het is opvallend dat ook mensen die niet onlangs besmet zijn geraakt last hebben van soortgelijke klachten. Maar ex-coronapatiënten ervoeren die klachten wel vaker dan zij.

"Het feit dat de klachten óók regelmatig voorkomen bij mensen die geen corona hebben gehad, illustreert de uitdaging voor zorgverleners in de klinische praktijk om voor een patiënt te bepalen in hoeverre een klacht wordt veroorzaakt door long covid, ook wel post-COVID-19 genoemd, of door een andere oorzaak", concludeert het RIVM.

Verder onderzoek naar verschillen door vaccinatie

In het onderzoek zag het instituut qua langdurige klachten geen verschil tussen mensen die wel, deels of niet tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. Andere internationale onderzoeken toonden juist wel een verschil aan en dus vindt het RIVM het belangrijk om nader onderzoek te doen.

Ook gingen ten tijde van de vragenlijsten vooral de alfa- en deltavariant van het coronavirus rond. "Of de resultaten ook gelden na besmetting met de omikronvariant zal duidelijk worden in de volgende tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek."