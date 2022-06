Amerikaanse kinderen vanaf zes maanden oud kunnen vanaf komende week het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna krijgen, oordeelt gezondheidsdienst CDC zaterdag. Komende week kunnen de bijna 20 miljoen jonge kinderen al een eerste prik halen. Zij krijgen wel een lagere hoeveelheid dan volwassen Amerikanen.

Eerder kwamen kinderen in de VS pas vanaf zes jaar in aanmerking voor een prik, maar de overheid past het beleid aan nadat de CDC het advies van medicijntoezichthouder FDA opvolgde om ook deze doelgroep te vaccineren. De Amerikaanse overheid is bezig om aangepaste hoeveelheden van het vaccin te verspreiden over het land.

Van het Moderna-vaccin is een kwart nodig van de hoeveelheid die volwassenen krijgen, verspreid over twee doses. Voor het Pfizer/BioNTech-vaccin geldt dat de jongste doelgroep een tiende toegediend krijgt van de oorspronkelijke hoeveelheid, verdeeld over drie prikken.

De CDC voert bewijs aan dat gevaccineerde kinderen van een half jaar tot zes jaar oud waarschijnlijk 30 tot 60 procent minder kans hebben op ziektesymptomen door COVID-19. Ook de vaccinveiligheid voor de doelgroep is onderzocht onder bijna 8.000 jonge kinderen, schrijft LA Times.

Van de 8.000 kindjes die al gevaccineerd zijn is niemand overleden en kreeg niemand serieuze bijwerkingen. Mildere klachten zoals koorts of pijn bij het prikken waren bijna altijd na een dag voorbij. Toch wil het CDC dat ouders hun kinderen goed in de gaten houden na vaccinatie om meer inzicht te krijgen in deze doelgroep.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over coronavaccins

CDC zag meer ic-opnames onder jongste kinderen

Tot nu toe zijn ongeveer 2,5 miljoen kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar oud positief getest op corona in de VS. Van hen zijn er 20.000 opgenomen in het ziekenhuis en hebben 202 kinderen het niet overleefd.

Eind januari toen de omikronvariant dominant werd in het land, moest bijna een kwart van de opgenomen kinderen onder de zes jaar naar de intensive care. Volgens het CDC waren ze er slechter aan toe dan de kinderen vanaf zes jaar, omdat de oudere doelgroep deels gevaccineerd was.

In Nederland kunnen kinderen vanaf vijf jaar een vaccin krijgen. Tot en met elf jaar krijgen zij een derde van de hoeveelheid werkzame stof die jongeren vanaf twaalf jaar en volwassenen krijgen.