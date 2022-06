Duitse steden willen nieuwe maatregelen tegen het coronavirus om de huidige uitbraak in het land zo snel mogelijk in te dammen. De vereniging van Duitse steden zegt dat er voor de zomervakantie actie vanuit de landelijke overheid nodig is.

"Het is duidelijk dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn. De pandemie kan ons niet blijven verrassen", aldus burgemeester Markus Lewe van Münster, die ook voorzitter is van de vereniging van Duitse steden. Hij pleit voor het verlengen van gratis testmogelijkheden voor Duitsers en het in stand houden van de vele vaccinatiecentra.

Lewe wil dat het voor regionale bestuurders mogelijk wordt om de mondkapjesplicht weer in te voeren, net als het tonen van een coronapas voor toegang tot bepaalde gebouwen.

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach overlegt vrijdag met experts van het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse RIVM. Volgens Lauterbach is er in Duitsland nu al sprake van een snel stijgend aantal besmettingen. Hij noemde het een zomergolf. De minister raadt mensen aan om binnen mondkapjes te dragen vanwege de infectiegolf.

Lauterbach zei vrijdag dat er geen nieuwe poging komt om een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 door het parlement aan te laten nemen. Een voorstel daartoe werd eerder dit jaar afgewezen. Hij moedigde Duitsers wel aan om een tweede boosterprik te halen, ook voor mensen jonger dan zestig jaar.

De huidige coronaregels in Duitsland zijn tot 23 september van kracht en zijn erg los. In het dagelijks leven gelden geen beperkingen.