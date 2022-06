Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat mensen met langdurige covid beter ondersteund moeten worden. Zorgmedewerkers met langdurige covid kunnen door een woensdag gestarte subsidieregeling een half jaar tot een jaar langer in dienst worden gehouden. Maar werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, kunnen ontslagen worden.

De PvdA pleit voor de oprichting van een fonds waarop getroffen een beroep kunnen doen. De vakbond FNV kwam eerder ook al met het voorstel om een fonds van 150 miljoen euro op te richten om mensen met langdurige covid te compenseren voor inkomensverlies en extra zorgkosten. Volgens de vakbond dreigen duizend zorgmedewerkers ontslagen te worden.

Subsidieregeling niet voldoende

De subsidieregeling die woensdag van start ging is een mooi begin, maar onvoldoende, vinden verschillende oppositie- en coalitiepartijen. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de corona-aanpak van het kabinet.

Een groep zorgmedewerkers die al in het begin van de coronapandemie ziek werd, valt namelijk met deze regeling buiten de boot. Zij zijn al ontslagen en zijn aangewezen op de WIA, stelde Attje Kuiken (PvdA). Dat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. "Deze mensen voelen zich niet gehoord en hebben hulp nodig. Er is een fonds nodig. Laten we dit regelen", zei Kuiken.

Ook D66 vindt dat er voor deze groep mensen wat moet gebeuren, zei Wieke Paulusma. Niet alleen financieel, maar eventueel ook bij de begeleiding naar ander werk. De VVD vraagt al langer aandacht voor mensen die met langdurige covid kampen, benadrukte Judith Tielen.

Ander fracties willen van zorgminister Ernst Kuipers weten hoeveel mensen met langdurige covid thuiszitten. Niet alleen zorgpersoneel is hierdoor getroffen.