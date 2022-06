In de Tweede Kamer bestaan nog grote zorgen over het coronaplan voor de komende jaren dat het kabinet maandag heeft gepubliceerd. Kamerleden missen concrete stappen. "Na 2,5 jaar staan we nergens", zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken donderdag tijdens een Kamerdebat over het kabinetsvoorstel.

Ook vanuit de coalitie is er kritiek op het plan van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). "Ik heb reikhalzend uitgekeken naar deze brief, maar na het lezen dacht ik: 'Hmm'", zei VVD-Kamerlid Judith Tielen.

De VVD'er vreest voor een beeld zoals in de afgelopen twee zomers. "Over vier weken is het reces en het aantal besmettingen loopt op. Het kan zomaar gebeuren dat we straks in een golf zitten en we terug moeten komen van reces. Heeft de minister net zo weinig zin om met de Kamer in panieksituatie in debat te gaan?"

Tielen spoorde Kuipers aan om er nu alles aan te doen "zodat we straks geen crisissfeer, noodwetten en lockdowns meer krijgen." De 44 pagina's tellende langetermijnstrategie van Kuipers vond Tielen geen "lege huls", zoals Kuiken dat noemde, maar het scheelde niet veel. "Voor die term staat er nog net te veel in."

'Als overheid niet normerend is, wordt het een zooitje'

Partijen misten concrete stappen voor ventilatie, CO2-meters in scholen of plannen m de ic-capaciteit te verhogen. "Het is toch stompzinnig dat het niet lukt om in elk klaslokaal een CO2-melder op te hangen?", zei SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Doe CO2-meters voor alle ruim achtduizend scholen werden begin dit jaar met veel bombarie aangekondigd door het kabinet. Er werd 17 miljoen euro voor vrijgemaakt, maar de scholen moesten het verder zelf regelen.

Hijink vindt dat het kabinet hier meer leiding moet nemen. "Als overheid niet normerend is, dan wordt het natuurlijk een zooitje." Ook Joba van den Berg (CDA) had meer concrete plannen verwacht. "Je moet het dak repareren als de zon schijnt." Mirjam Bikker (ChristenUnie): "Ik had gehoopt dat we al wat verder zouden zijn."

Bedrijven moeten deels verantwoordelijk worden

In de kabinetsplannen wordt de verantwoordelijkheid deels bij bedrijven zelf gelegd. "Het kabinet vindt het belangrijk dat sectoren ook een deel van de verantwoordelijkheid dragen en wil de inzichten van sectoren gebruiken in de langetermijnstrategie", schreef Kuipers.

Ook wordt de nadruk gelegd op wat mensen zelf kunnen doen "om eventuele verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen".

Niet alle Kamerleden vinden dat een gepaste strategie. "Dit gaat over de bescherming van een gevaarlijke infectieziekte. Dat moet je het niet afschuiven op sectoren zelf. Mensen zullen toch kijken naar de politiek", aldus Hijink.

Ook Fleur Agema (PVV) verlangt meer duidelijkheid. "De horeca heeft geen idee waar de minister mee bezig is en is niet bereid met een plan te komen."

De horeca heeft nog geen plan ingeleverd omdat de sector het onduidelijk vindt "wanneer we in welk scenario verkeren en op basis van welke parameters dat wordt bepaald", schreef brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een brief aan de Kamerleden.

Gebrek aan langetermijnvisie

Het gaat in Den Haag al lang over de langetermijnvisie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Op het beleid was lang geen peil te trekken. Iedere keer dat het aantal besmettingen opliep en ziekenhuizen en ic's volliepen, werden er strenge maatregelen als lockdowns aangekondigd.

Kuipers beloofde bij zijn aantreden met een meer voorspelbaar beleid te komen. De langetermijnstrategie moest daar voor een belangrijk deel aan bijdragen.