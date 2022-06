Omdat het aantal coronabesmettingen de laatste weken weer toeneemt, kwamen er op ons reactieplatform NUjij veel vragen binnen over een mogelijke coronagolf en hoe de zomer eruit gaat zien. Dit zijn de antwoorden op jullie meest prangende vragen.

Wanneer mogen we weer boosteren?

Op dit moment is er volgens het RIVM geen reden om een nieuwe boosterronde op te zetten. Dat schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vorige maand nog in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet zegt snel te kunnen starten met een nieuwe vaccinatiecampagne als de situatie daarom vraagt.

Sinds maart kunnen zestigplussers hun tweede boosterprik halen. Toen werd uitgegaan van een periode van drie maanden tussen boosterprikken. Daardoor zouden de eerste zestigplussers in juni weer in aanmerking komen voor een nieuwe boosterprik.

Het RIVM ziet graag dat de tijd tussen herhaalprikken langer is dan drie maanden. Dat kan bijdragen aan een hogere immuunrespons op de langere termijn. Wel blijven prikken beschikbaar voor zestigplussers die hun tweede boosterprik nog niet hebben gehaald.

Is het mogelijk om de boosterprik tegelijk te krijgen met de griepprik bij de huisarts?

Het is niet mogelijk om beide prikken tegelijkertijd te krijgen. De huisarts kan in sommige gevallen beide prikken zetten, maar wel op verschillende momenten.

Na een griepprik moet er minimaal een week voorbijgaan voordat je een coronaprik kan krijgen. Als je eerst je coronavaccinatie hebt gehaald, kun je twee weken daarna een griepprik halen.

Hoe kan het dat corona helemaal weg leek en nu toch weer terugkomt?

Het antwoord zit al een beetje in de vraag: corona léék misschien helemaal weg, maar ís dat niet. We hebben geen maatregelen meer, omdat de besmettings- en ziekenhuiscijfers onder controle zijn. Die cijfers staan echter zeker nog niet op nul, waardoor een heropleving nog altijd mogelijk is.

Wanneer wordt de golf verwacht? Komt de zomervakantie in gevaar?

Het RIVM vermoedt dat we momenteel aan het begin van een nieuwe coronagolf staan. Wanneer de piek wordt bereikt en hoe hoog die wordt, kan het instituut nog niet zeggen.

Het is ook onzeker wat het betekent voor de ziekenhuisopnames. Maar als het aantal besmettingen verder stijgt, zal ook het aantal opnames stijgen. Het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste tijd ook toe, maar die stijging is beperkt. Ook bij bewoners van verpleeghuizen is nog geen snelle toename van het aantal besmettingen te zien.

Mede daardoor is de zomervakantie voorlopig niet in gevaar. In Nederland gelden geen maatregelen, net als in veel populaire vakantielanden. Zo hoeven Europese reizigers naar bijvoorbeeld Italië en Spanje geen coronapas meer te laten zien. EU-landen mogen tot zeker juli 2023 reizigers nog wel vragen om de coronapas.

Welke varianten hebben we nu in Nederland?

Het RIVM houdt in de gaten welke varianten het meest rondgaan in Nederland. Dat gebeurt via kiemsurveillance in laboratoria en onderzoek naar riooldeeltjes. Momenteel is omikronsubvariant BA.2 de meeste voorkomende variant van het coronavirus.

De laatste tijd neemt het aantal besmettingen met varianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 toe. Het is onduidelijk welke subvariant zich het snelst verspreidt en de overhand gaat krijgen.

Zijn de symptomen van nieuwe varianten hetzelfde? Zijn nieuwe varianten 'gevaarlijker'?

Het RIVM houdt in de gaten of varianten die rondgaan nieuwe eigenschappen hebben die extra risico's met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat ze besmettelijker zijn, mensen er zieker van worden of dat ze minder goed op vaccinaties reageren.

Van de momenteel in Nederland aanwezige varianten is niet bekend dat ze andere symptomen veroorzaken dan eerdere versies. BA.4 en BA.5 zijn wat besmettelijker, maar zijn niet ziekmakender dan de 'eerste' omikronvariant.

Hoe eventuele toekomstige varianten zich gedragen, weten we nu nog niet.

Wordt bij eventuele nieuwe prikrondes vaccins ingezet die zijn aangepast aan nieuwe varianten?

Hoewel er nog geen nieuwe prikrondes gepland staan, zijn fabrikanten wel bezig met het aanpassen van hun vaccins. Zo startte het EMA donderdag met de beoordeling van het aangepaste vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ook de vaccins van Moderna zijn aangepast om betere bescherming te bieden tegen nieuwe varianten. De vaccins van Moderna en Pfizer worden in Nederland verreweg het meest ingezet.

Zijn we voorbereid op mogelijke toekomstige uitbraken?

Het kabinet werkt nog aan een nieuw coronaplan. Dat plan moet de samenleving zo lang mogelijk openhouden bij een nieuwe opleving van het coronavirus.

Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel ligt volgens minister Kuipers bij een toekomstige uitbraak het sluiten van fysiek onderwijs "onderop de stapel".

Het kabinet wil per sector bekijken welke maatregelen nodig zijn bij een volgende uitbraak. Als het coronavirus hevig genoeg oplaait, "kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn", zei Kuipers.