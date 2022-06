Hoewel sommige EU-landen de coronapas niet langer gebruiken, mogen ze nog zeker een jaar lang reizigers bij binnenkomst om de QR-code vragen. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten besloten de geldigheid van de pas tot juli 2023 te verlengen.

De coronapas is bedoeld om vrij reizen tussen EU-lidstaten mogelijk te maken. Een QR-code maakt duidelijk of iemand is gevaccineerd, recent negatief is getest op het coronavirus of recent is hersteld van COVID-19.

Verschillende lidstaten hebben de afgelopen weken aangekondigd niet langer om de coronapas te vragen. Zo kunnen alle reizigers nu zonder coronapas Italië in en kunnen Europese toeristen zonder QR-code naar Spanje reizen.

Ook voor mensen die vanuit een EU-land naar Nederland reizen is het coronatoegangsbewijs niet meer nodig. Reizigers van buiten de EU moeten nog wel een geldig vaccinatiebewijs kunnen tonen.