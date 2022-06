Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) moet het kabinet straks adviseren over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maandag bekendgemaakt. Deze commissie gaat werken naast het Outbreak Management Team (OMT), dat adviseert wat medisch gezien nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de afgelopen tijd kwam er veel kritiek op de rol van het OMT, dat bij het adviseren van maatregelen onvoldoende aandacht zou hebben gehad voor de gevolgen en het draagvlak. Het MIT is om die reden in het leven geroepen, schrijft Kuipers.

Stel dat het OMT straks adviseert een lockdown in te voeren en het MIT dat afraadt, dan luistert Kuipers naar eigen zeggen naar beide teams. "Het besluit hangt af van de situatie van het moment. Het kabinet hecht aan bredere advisering", aldus de minister. Adviezen van het OMT zijn volgens Kuipers "een advies en niet een heilige leidraad die gevolgd moet worden".

Jolande Sap, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, is de beoogde voorzitter van het MIT. Het is nog niet bekend wie tot het team gaan behoren. Sap moet de commissie oprichten en potentiële leden benaderen.

Samenleving bij opleving zo lang mogelijk openhouden

Het kabinet maakte maandag bekend dat bij een nieuwe opleving van het coronavirus het zo lang mogelijk openhouden van de samenleving de hoogste prioriteit krijgt. Daarvoor wordt een zogenoemde basisparaatheid voor vaccineren, monitoren en testen en traceren ingesteld. Onderdeel daarvan is dat de GGD's het testen en vaccineren snel moeten kunnen opschalen.

Dat laatste kan volgens Kuipers desondanks een "flinke uitdaging" worden, doordat het vanwege personeelstekorten in de hele maatschappij lastig kan worden om voldoende prikkers te vinden. Hij houdt er rekening mee dat er in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn.