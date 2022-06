Volgens een onderzoek kan het coronavirus waarschijnlijk van katten op mensen worden overgedragen. In het tijdschrift Emerging Infectious Diseases beschrijven wetenschappers een geval in Thailand waarbij in augustus 2021 een dierenarts besmet raakte met Covid-19. Ze behandelde een kat die positief was getest toen het dier tegen haar aan niesde.

De kat heeft het virus waarschijnlijk van zijn twee eigenaren gekregen, schrijft een groep onderzoekers onder leiding van Sarunyou Chusri van de universiteit in de Zuid-Thaise stad Songkhla. Uit onderzoek kwam naar voren dat de kat, zijn baasjes en de dierenarts dezelfde virusvariant droegen, die op dat moment nog niet veel voorkwam.

Wetenschappers benadrukken in een artikel van The New York Times dat het virus significant vaker van mens op kat wordt overgedragen dan in tegenovergestelde richting.

Dit voorbeeld onderstreept de noodzaak om huisdieren te isoleren in het geval van een infectie, zei infectieziektespecialist Scott Weese van de Canadian University of Guelph: "Ik denk dat het belangrijk voor ons is om te erkennen dat het virus nog steeds tussen soorten kan worden uitgewisseld."