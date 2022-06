Een deel van de Chinese stad Sjanghai gaat na een korte periode van versoepelingen weer in lockdown. In het stadsdeel Minhang moeten 2,7 miljoen inwoners worden getest. Het is nog niet bekend tot wanneer de lockdown duurt.

De havenstad zat van maart tot vorige week in een strenge lockdown. Donderdag testten negen mensen positief op het coronavirus, maar niet in Minhang.

De coronaregels werden vorige week grotendeels ingetrokken. Maar honderdduizenden mensen moesten nog binnenblijven en daar komen nu dus 2,7 miljoen mensen uit het stadsdeel Minhang bij.

"De lockdown van Minhang wordt beëindigd als alle mensen zijn getest", zegt de lokale regering, zonder te zeggen wanneer dat is. Het is ook niet bekend of de maatregelen langer van kracht blijven als bewoners van het stadsdeel positief testen. Inwoners reageerden verontwaardigd op sociale media. Zij willen duidelijkheid.

China heeft een uitzonderlijke kijk op het uitroeien van het virus. Het land streeft met het zogenoemde zerocovidbeleid naar nul besmettingen. Om dit te bereiken, moeten steeds alle inwoners worden getest. Daarvoor zet de regering het leger en duizenden gezondheidsmedewerkers in. Personen die positief op het virus testen, worden direct geïsoleerd. Dat geldt ook voor de mensen met wie zij contact hebben gehad.