COVID-19 heeft tot en met januari van dit jaar het leven van 40.679 mensen in Nederland geëist, meldt het CBS op basis van de officiële verklaringen van doodsoorzaken. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is veel groter dan het aantal dat het RIVM doorkreeg: het coronadashboard meldt een sterftecijfer van 'slechts' 22.324.

Het CBS ontvangt registraties van de doodsoorzaak altijd later dan de melding van een gemeente dat iemand is overleden. Het is tot die tijd lastig om te zeggen welke factoren een rol speelden bij het overlijden van inwoners.

Er was in de maand mei nog steeds sprake van oversterfte, maar in mindere mate dan in april, blijkt uit de cijfers die het statistiekbureau donderdag publiceerde. Oversterfte wil zeggen dat meer mensen zijn overleden dan op basis van cijfers uit het verleden wordt verwacht. In mei overleden ongeveer zevenhonderd mensen meer. Het ging vooral om mensen die een vorm van langdurige zorg kregen, zoals verpleeghuisbewoners.

In april lag het sterftecijfer veel hoger. Toen gingen wekelijks gemiddeld zo'n vierhonderd mensen meer dood dan normaal. Onderzoekers hadden nog niet genoeg gegevens om dat te verklaren, maar ze vermoedden een verband met corona en de griepepidemie die toen nog heerste. Het RIVM meldde op 25 mei dat de griepgolf voorbij was.

De CBS-cijfers laten nu zien dat in de laatste week van mei geen sprake meer was van oversterfte. Dat was alleen in de drie weken daarvoor het geval.