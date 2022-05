Het aantal coronagevallen dat bij het RIVM is geregistreerd, is in de afgelopen zeven dagen opnieuw gedaald. In totaal werden 7.088 nieuwe positieve coronatests bij het instituut gemeld, een kleine vierhonderd minder dan de week daarvoor. De nieuwste subvarianten van de omikronvariant van het coronavirus, BA.4 en BA.5, kunnen volgens het RIVM mogelijk in juni dominant worden.

Het aantal coronagevallen dat het RIVM registreert daalt al weken, maar veel minder mensen laten zich testen bij een GGD. Waar eind maart nog meer dan 300.000 mensen naar een teststraat gingen, deelden de gezondheidsdiensten vorige week nog een kleine 10.000 testuitslagen. In april verviel het advies om een positieve zelftest te laten bevestigen met een test bij de GGD.

Op basis van de positieve tests die bij het RIVM zijn gemeld staat het reproductiegetal van het virus momenteel op 0,89. Dat wil zeggen dat 100 mensen gemiddeld 89 anderen besmetten en het virus zich dus steeds langzamer verspreidt.

Het aantal virusdeeltjes dat in het riool wordt gevonden is volgens het instituut de laatste weken stabiel. Net als in de zogenoemde kiemsurveillance van het RIVM, waarin wordt bijgehouden welke coronavirusvarianten rondgaan, is ook in het rioolwater een toename van de virusvarianten BA.4 en BA.5 te zien. Het RIVM noemt de verwachtingen rond de dominantie van de nieuwe subvarianten echter wel onzeker.