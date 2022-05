Reizigers hebben geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. De verplichting om een bewijs van vaccinatie, recent herstel of een negatieve test te tonen vervalt vandaag. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond bekendgemaakt.

Italië was begin 2020 het eerste Europese land dat getroffen werd door het coronavirus. Veel coronamaatregelen in het land zijn eerder dit voorjaar afgeschaft. Mondkapjes zijn nog wel verplicht in het openbaar vervoer en op scholen.

Ook Duitsland is van plan de inreisregel op te heffen, maakte minister Karl Lauterbach (Volksgezondheid) vorige week bekend. De maatregel wordt nog niet compleet afgeschaft: de coronapas voor reizigers wordt vanaf woensdag in de ijskast gezet. Dat blijft zo tot in ieder geval het einde van de zomer. In sommige deelstaten kan de coronapas nog wel verplicht zijn.

Andere landen blijven de coronapas voorlopig hanteren. Dat is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, Spanje en Portugal.

Reis je vanuit het EU/Schengengebied weer terug naar Nederland, dan hoef je geen coronatoegangsbewijs meer te laten zien. Ook het advies om een paar dagen na terugkomst een zelftest te doen is sinds eind maart vervallen. Reizigers van buiten de EU moeten nog wel een geldig vaccinatiebewijs kunnen tonen. Ze hoeven zich niet daarnaast ook nog te laten testen.