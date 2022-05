De coronamaatregelen voor inwoners van de Chinese hoofdstad Peking zullen vanaf zondag worden versoepeld. Volgens de Chinese autoriteiten is de uitbraak van COVID-19 in de stad onder controle. Ondertussen daalt ook het aantal besmettingen in miljoenenstad Sjanghai, het financiële centrum van China.

In verschillende delen van Peking zullen bussen, metro's en taxi's weer gaan rijden. Winkelcentra in bepaalde delen van de stad gaan ook weer open, waarbij wel een maximum wordt gesteld aan het aantal bezoekers. De versoepelingen gelden onder andere voor stadsdeel Chaoyang, het centrale zakendistrict van Peking waar zich de meeste buitenlandse ambassades bevinden.

Inwoners van sommige districten van Peking die voorheen thuis moesten werken, zullen weer naar hun werk mogen terugkeren. Ook hotels in vijf districten in de buitenwijken van de stad mogen weer open.

Het aantal nieuwe besmettingen daalt in Peking al zes dagen op rij. Volgens een woordvoerder van het stadsbestuur lijkt deze golf van de uitbraak onder controle.

Scholen en restaurants blijven dicht

Scholen en kleuterscholen in de stad blijven nog wel dicht, net als universiteitscampussen. Studenten worden opgeroepen om voor de zomervakantie naar huis te gaan. Dineren in restaurants blijft ook nog verboden.

Naast Peking worden ook in Sjanghai coronamaatregelen versoepeld nu het aantal coronabesmettingen daar blijft dalen. De stad zat vanwege het Chinese zerocovidbeleid wekenlang op slot.

De lockdown in Sjanghai heeft grote impact gehad op de toeleveringsketens. Door de maatregelen liepen de wachttijden in de haven sterk op. Het zal volgens experts nog maanden kunnen duren voordat de achterstanden ingelopen zijn.