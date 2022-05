De Chinese havenstad Sjanghai gaat na lange, strenge lockdown vanaf 1 juni weer open. De versoepelingen zijn halverwege mei ingezet. Tegelijkertijd is Peking nog niet zo ver, daar worden de maatregelen juist aangescherpt. Het strikte coronabeleid in China beïnvloedt de hele economie en handel, dat meldt persbureau Reuters donderdag.

Het merendeel van de 25 miljoen inwoners van Sjanghai zullen vanaf 1 juni weer naar buiten kunnen. Winkelcentra en warenhuizen openen hun deuren weer, maar toch zullen ook veel winkels en restaurants gesloten blijven. Ook blijft de thuiswerkplicht voorlopig gelden.

Leerlingen van de basis- en middelbare school kunnen vanaf 6 juni weer naar school. De hogere klassen mogen vanaf 13 juni weer in de schoolbanken plaatsnemen. Studenten op hogescholen en universiteiten moeten de rest van het schooljaar thuis colleges volgen.

Woensdag sloot Sjanghai een geïmproviseerd ziekenhuis, omdat dat niet meer werd gebruikt. Er werden 338 nieuwe besmettingen gemeld, dat is het kleinste aantal sinds half maart. Na bijna twee maanden van afsluiting, zal naar verwachting de economie weer aanwakkeren. Sjanghai wordt gezien als de motor van de Chinese economie.

Coronabeleid in Peking verder aangescherpt

Intussen zijn de COVID-19-maatregelen in de hoofdstad Peking verder aangescherpt. De quarantaineplicht is opgevoerd en ook geldt een strenger thuiswerkbeleid. Via een sms werd beroep gedaan op de meldplicht als inwoners een mogelijke besmetting hebben opgelopen.

Verder wordt er hardhandig opgetreden tegen inwoners die de maatregelen negeren. Sommige inwoners zijn bang dat locatie gegevens van burgers via telefoons worden geregistreerd. Zij durven daardoor niet buiten bepaalde gebieden te komen en zijn voordat dit strengere beleid werd ingevoerd, gevlucht.

In meerdere steden worden nieuwe massale testrondes ingezet. Het doel is om alle inwoners van de steden te testen om zo de nul-doelstelling te behalen. Deze doelstelling houdt in dat er wordt gestreefd naar nul besmettingen.

Chinese lockdown heeft wereldwijde impact

De sluiting en invoering van beperkingen in Sjanghai en tal van andere grote steden past bij de nul-doelstelling die China hanteert. Deze aanpak heeft veel schade aangericht op de wereldwijde economie en toelevering van producten.

Overheidsfunctionarissen uiten hun bezorgdheid over de bredere economie. Er wordt veel economische steun verwacht, want landelijk economisch herstel is nog ver weg. De centrale bank zei donderdag dat het meer financiële hulp komt voor bedrijven en sectoren die verlies leden door de coronapandemie.

Haven van Sjanghai weer open, maar veel vertraging

Na de lockdown wordt de haven van Sjanghai weer helemaal geopend. Het gaat nog lang duren om alle opgelopen achterstanden in te halen. Volgens Drewry Shipping Consultants is er een achterstand van 260.000 containers die in april niet uit Sjanghai zijn verscheept. De verwachting is dat de haven, maar ook de problemen bij de nabijgelegen fabrieken, tot ver in dit jaar voor vertragingen in de scheepvaart zullen zorgen.

De dagelijkse containeroverslag in de haven van Sjanghai is weer terug op 95 procent van het normale niveau, zei het ministerie van Transport volgens Chinese staatsmedia. De verbeteringen in de haven gaan nog niet gepaard met een opleving in het vrachtvervoer. Het tekort aan chauffeurs en voertuigen blijft de levering van goederen van en naar de haven belemmeren.

Hoewel de lockdown van Sjanghai langzaam wordt opgeheven, zullen de gevolgen waarschijnlijk nog maanden voelbaar zijn. "Zelfs als de lockdowns vandaag zouden eindigen, zouden de voorspelbaarheid en capaciteit van het containerdistributiesysteem in gevaar komen tijdens het zomerpiekseizoen", aldus Drewry.