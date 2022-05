Bijwerkingencentrum Lareb gaat opnieuw onderzoeken of menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze bijwerkingen kunnen zijn van coronavaccins. Eerder onderzoek heeft nog geen afdoende conclusie opgeleverd.

Tot eind maart van dit jaar kreeg Lareb 24.090 meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie, met name late of uitgebleven menstruatie en hevige bloedingen. Op dat moment hadden zo'n zeventien miljoen vrouwen zich laten vaccineren. Zij gaven met name aan last te hebben van een te late menstruatie en hevige bloedingen.

Het bijwerkingencentrum ontving tot februari 699 meldingen van bloedingen na de overgang. Van die vrouwen zat 70 procent minder dan drie jaar in de overgang.

Lareb gaat daarom nu een onderzoek doen naar het aantal vrouwen dat vorig jaar met deze klachten voor en na coronavaccinatie de huisarts bezocht. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA is in februari ook al begonnen met een analyse van alle meldingen in Europa.