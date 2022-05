Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor het eerst sinds oktober 2021 onder de vijfhonderd gedoken. Volgens de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat het nog om 489 patiënten.

Veruit de meeste mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen, zijn opgenomen op verpleegafdelingen. Op de intensive cares, die tijdens de coronacrisis meermaals overspoeld dreigden te worden, liggen volgens het overzicht van donderdag nog 26 besmette patiënten.

Het LCPS maakt in de registraties geen onderscheid tussen patiënten die ernstig ziek zijn door COVID-19 en mensen die in de eerste plaats om een andere reden in het ziekenhuis terechtkwamen en toevallig positief testten op het virus.

Dinsdag bleek uit de weekcijfers van het RIVM dat er afgelopen week voor het eerst sinds juli 2021 minder dan tienduizend positieve coronatests waren afgenomen. In de weken daarvoor werden er steeds rond de tienduizend positieve tests afgenomen. Dat beeld kan echter vertekend zijn, doordat het officiële advies om een positieve zelftest te laten bevestigen bij een GGD vorige maand verviel.