Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft nog 6,9 miljoen zelftests op voorraad die bedoeld zijn voor minima, mensen met een laag inkomen of uitkering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van de zes tests per persoon. Uit een rondgang langs de vier grootste gemeenten blijkt dat alleen Den Haag alle tests naar de doelgroep verstuurd heeft.

VWS heeft zes zelftests per persoon ingekocht voor de periode van half februari tot 1 juli. Dat zijn in totaal elf miljoen zelftests, bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

In Rotterdam komen 74.000 mensen in aanmerking voor de gratis tests. Tot nu toe heeft de gemeente zo'n 65.000 zelftests weggegeven. Dat is nog niet één test per persoon.

Volgens een woordvoerder worden ze verspreid via locaties van de gemeente en via partners als voedselbanken, "waar de doelgroep komt en waar ze de doelgroep kennen". De mensen die de tests uitdelen, toetsen niet ter plekke hoeveel iemand verdient.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over uit Rotterdam

Utrechtse minima krijgen ook bij lange na geen zes tests per persoon. De gemeente heeft 51.200 stuks in huis gehaald, en is er nog niet doorheen. De doelgroep bestaat uit 39.000 mensen.

Zij kunnen een test ophalen bij de voedselbank, in buurtcentra en op locaties van de gemeente. De gemeente heeft nog steeds tests over, terwijl het ministerie nog eens 230.400 stuks voor Utrecht heeft klaarliggen, zegt een Utrechtse woordvoerder.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws uit Utrecht

Amsterdam verspreidde eerst een eigen voorraad

De gemeente Amsterdam start volgende week met de verspreiding van de eerste 20.000 testen uit de voorraad van VWS. Een woordvoerder laat weten dat het stadsbestuur onlangs nog 70.000 tests heeft verspreid uit een eigen voorraad. In december verstuurde de gemeente huis aan huis al 100.000 pakketten met daarin twee tests en twee mondkapjes. "We komen nu pas aan bij de zelftests die VWS heeft ingekocht", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Amsterdam deelt tests uit onder voedselbanken, het Rode Kruis en buurthuizen. De gemeente richt zich op wijken met meer armoede en een lagere vaccinatiegraad. "De doelgroep waar we ons op richten, is dan ook breder dan alleen de minima. We richten ons op iedereen die tegen een barrière op kan lopen bij het kopen van een zelftest", zegt de woordvoerder. Het is onduidelijk hoe groot deze groep precies is.

Alleen de gemeente Den Haag heeft de gehele doelgroep bediend met zes zelftests per persoon. Daar kregen 85.000 mensen begin april de tests per post.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws uit Amsterdam

Utrecht ziet vraag naar tests afnemen onder alle groepen

De woordvoerder van het ministerie doet geen uitspraken over de resultaten tot dusver: "Gemeenten zijn vrij in de manier waarop ze de zelftests verspreiden. Ze weten immers zelf het beste hoe ze deze doelgroep moeten bereiken." Het ministerie van VWS gaat met partners in gesprek over de verspreiding van tests voor minima na 1 juli.

Volgens de Utrechtse woordvoerder neemt de behoefte aan zelftests onder alle bevolkingsgroepen sterk af, niet alleen onder minima. Volgens hem hangt dit samen met het einde van coronamaatregelen, zoals de noodzaak van een herstelbewijs voor toegang.

Inwoners Rotterdam 'hoeven niet ver te reizen' voor een zelftest

De zegspersoon van Rotterdam laat weten dat het een aantal keren is voorgekomen dat mensen met een slechte gezondheid, die slecht ter been zijn of die niet vaak de deur uitkomen, moeite hebben met het krijgen van een zelftest. Het stadsbestuur probeert dit te ondervangen door de tests in verschillende wijken aan te bieden, zodat mensen "als het goed is niet ver hoeven te reizen". "Partners in de stad, zoals welzijnspartijen, hebben ook zelftests aan huis bezorgd", besluit de woordvoerder.

Naast de 6,9 miljoen zelftests voor sociale minima heeft het VWS ook 3,6 miljoen tests klaarliggen voor wijken in dertig gemeenten met een lage vaccinatiegraad. Dit waren oorspronkelijk 5,5 miljoen stuks. Een woordvoerder van VWS zegt de prijs per test niet te mogen delen omdat dit marktgevoelige informatie is.