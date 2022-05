Reizigers naar Marokko hoeven geen bewijs van een negatieve coronatest meer te overhandigen, meldt de regering van het Noord-Afrikaanse land dinsdagavond in een verklaring. Er moet nog wel een vaccinatiebewijs worden getoond.

In het land zijn al langer geen coronamaatregelen meer actief, hoewel die door een speciale noodwet wel weer snel ingesteld kunnen worden.

Voorheen moesten alle vliegtuigreizigers van zeven jaar of ouder een negatief (PCR-)testresultaat kunnen overhandigen, dat maximaal twee dagen oud was. Op het vliegveld werd vervolgens nog een antigeentest afgenomen. Als reizigers per boot kwamen, mocht het testresultaat drie dagen oud zijn.

Het vaccinatiebewijs en een gezondheidsverklaring blijven vooralsnog wel verplicht. Een vaccinatiebewijs is in Marokko geldig als de laatste prik van de primaire vaccinatie - dus niet de booster- of herhaalprik - ten minste twee weken oud is.

In Marokko is het Digitaal Corona Certificaat, ofwel het Europees coronapaspoort, inmiddels geldig. Eerder moesten alle benodigde documenten nog geprint en op papier worden meegenomen, maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de QR-code in de CoronaCheck-app er nu ook geaccepteerd. Het gele boekje zou ook vaak voldoen als vaccinatiebewijs.