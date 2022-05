Het RIVM ziet op dit moment geen reden om een nieuwe ronde herhaalprikken tegen COVID-19 op te zetten. Wel blijven boosterprikken beschikbaar voor zestigplussers die hun tweede boosterprik nog niet hebben gehaald, meldt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag aan de Kamer.

Volgens het RIVM is er nu geen aanleiding om specifieke groepen een nieuwe prik te geven, schrijft Kuipers in een brief. Het RIVM wil liever langere intervallen voor de herhaalprikken hanteren dan de huidige minimale interval van drie maanden.

Sinds maart kunnen zestigplussers een tweede boosterprik halen. Met de huidige drie maanden interval zouden zij in juni in aanmerking komen voor een nieuwe boosterprik, maar een langere interval kan volgens het RIVM juist bijdragen aan een hogere immuunrespons op de langere termijn. Ook kan het voordelen hebben om een herhaalprik aan te bieden kort voor een verwachte toename van de infectiedruk, aldus Kuipers.

De minister houdt wel in de gaten of en wanneer een nieuwe herhaalprik wenselijk is voor specifieke groepen. Hierbij wordt dan voornamelijk gekeken naar verpleeghuisbewoners en ouderen vanaf tachtig jaar. Het kabinet zegt plannen te hebben klaarliggen om snel te kunnen starten met een nieuwe vaccinatiecampagne als de situatie daarom vraagt.

In april liet Kuipers na advies van de Gezondheidsraad al weten dat een tweede oppepprik voor de gehele bevolking niet nodig is. Hierdoor dreigen miljoenen coronavaccins ongebruikt in de prullenbak te belanden.