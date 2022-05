Met de zomer in aantocht en een grotendeels gevaccineerd Europa wordt het steeds aantrekkelijker om weer op vakantie naar het buitenland te gaan. Maar de coronaregels zijn nog niet helemaal weg. NU.nl zet voor jou de belangrijkste regels van de populairste vakantiebestemmingen op een rijtje.

Frankrijk

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Als je met de auto komt, kan je gevraagd worden naar je 'pass sanitaire'. Iedereen vanaf twaalf jaar en ouder moet dit coronabewijs of het gele boekje kunnen laten zien. Een coronabewijs is de QR-code in de CoronaCheck-app. Je krijgt zo'n bewijs:

Als je volledig gevaccineerd bent. Dat houdt in dat je twee vaccinaties hebt gehad of één vaccinatie en je bent hersteld van corona. Dit geldt vanaf 28 dagen na een eerste dosis van het Janssen-vaccin, of zeven dagen na een tweede dosis Pfizer, Moderna of AstraZeneca, of zeven dagen na één vaccinatie plus je herstel.

Als herstelbewijs. Je bent tussen elf dagen en vier maanden geleden hersteld van corona.

Als negatieve testuitslag. Je bent minder dan 24 uur geleden getest met een PCR- of antigeentest.

Je kan met de Franse 'TAC verif-app' zelf controleren of je coronabewijs geldig is in Frankrijk. Daarvoor moet je wel eerst je QR-code uitprinten. Op deze Franstalige overheidssite staat meer informatie over de 'pass sanitaire'.

Ga je met het vliegtuig? Dan moet je een European Digital Passenger Locator Form (EU-PLF) invullen. Daarmee verklaar je dat je geen coronasymptomen hebt en niet in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Welke regels gelden in Frankrijk? Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is in Frankrijk niet meer verplicht. Daarmee is een van de laatste maatregelen tegen het coronavirus afgeschaft.

Mondkapjes in het openbaar vervoer worden volgens de Franse minister van Volksgezondheid nog wel aangeraden, zeker voor kwetsbare mensen.

Het mondkapje is in Frankrijk nu alleen nog verplicht in zorginstellingen en ziekenhuizen. Daar hanteert Frankrijk ook nog de coronapas. Volgens het 3G-beleid moeten mensen in zorginstellingen gevaccineerd, genezen of getest zijn voor ze daar naar binnen mogen.

Duitsland

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Duitsland vraagt vakantiegangers en doorreizigers om een geldig coronabewijs bij zich te hebben, ook als je van een Duits vliegveld naar een ander land vertrekt.

Een geldig coronabewijs is een digitaal vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs in de CorornaCheck-app. Een tweede vaccin geldt vanaf 14 dagen tot maximaal 270 dagen na de prik voor het coronabewijs. Een boostervaccin geldt voor onbeperkte tijd.

Let op: Duitsland vraagt ook van het Janssen-vaccin om een tweede dosis, anders dan in de meeste landen.

Iedere reiziger van twaalf jaar en ouder moet een coronabewijs kunnen laten zien.

Welke regels gelden in Duitsland? Bijna alle coronamaatregelen zijn in Duitsland vervallen. Houd er wel rekening mee dat in het regionaal vervoer en in het stadsvervoer een mondkapjesplicht geldt.

In winkels, horeca en hotels is het mondkapje vanuit de overheid niet verplicht, maar ondernemers mogen klanten wel vragen om alsnog hun mond en neus te bedekken met een masker. Het is dus handig om er eentje bij je te dragen.

Soms geldt zelfs de 3G-regel nog als toegangscontrole, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Als je geen vaccinatie- of herstelbewijs hebt, moet je een negatieve uitslag van een antigeentest (maximaal 24 uur oud) of een PCR/NAAT-test (maximaal 48 uur oud) laten zien.

Verder kunnen deelstaten de regels aanpassen als er lokaal veel druk op de ic-capaciteit ontstaat. Op deze Duitstalige site van het ministerie van Volksgezondheid deelt Duitsland de laatste updates.

Italië

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? In Italië moeten vakantiegangers een coronabewijs kunnen laten zien. Dit geldt niet voor doorreizigers die korter dan 36 uur in het land zijn. Alleen kinderen jonger dan zes jaar hoeven geen negatieve test of vaccinatiebewijs te laten zien.

Zonder boostervaccin is je tweede vaccinatie negen maanden geldig vanaf de dag dat je de prik kreeg. Met een booster is het coronabewijs onbeperkt geldig. Een herstelbewijs geldt zes maanden lang.

Wie de nodige vaccins niet heeft, heeft een negatieve test nodig. Een antigeentest in Italië is 48 uur geldig, een PCR-test geldt 72 uur.

Welke regels gelden in Italië? De mondkapjesplicht geldt nog op verschillende plekken, zoals het meeste openbaar vervoer, bioscopen, concertgebouwen en theaters. Kinderen vanaf zes jaar zijn verplicht om een mondkapje te dragen.

Deze Engelstalige site helpt reizigers in Italië op weg met de coronaregels.

België

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Blijf je langer in België dan 48 uur? Dan moet je een coronabewijs hebben. Dat kan zijn:

Een digitaal bewijs in de CoronaCheck-app van volledige vaccinatie van minstens twee weken oud.

Een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst, of een antigeentest die niet ouder is dan 24 uur voor aankomst in België.

Een herstelbewijs van maximaal 180 dagen oud en minimaal 11 dagen oud op het moment van aankomst in België.

Tip van de Nederlandse overheid: neem ook een uitgeprinte QR-code mee naar België.

Kinderen tot twaalf jaar hoeven niet getest te worden.

Welke regels gelden in België? België heeft vier verschillende regio's die hun eigen regels mogen uitrollen. In Vlaanderen geldt dat voor iedereen vanaf twaalf jaar een mondkapje nog verplicht is op een aantal locaties:

In ziekenhuizen en zorginstellingen.

In het openbaar vervoer.

In de apotheek en in andere gebouwen voor gezondheidszorg zoals bij de fysiotherapeut.

Via deze site vind je alle regels in de andere regio's.

Oostenrijk

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Nederlanders kunnen zonder regels naar Oostenrijk reizen. Je hoeft geen coronabewijs te laten zien, niet in quarantaine en ook registreren is op dit moment niet verplicht.

Welke regels gelden in Oostenrijk? In Oostenrijk hoef je op de meeste plaatsen geen coronatoegangsbewijs meer te laten zien, maar het kan dat er op sommige locaties nog wel naar wordt gevraagd. Zogenoemde FFP2-mondmaskers zijn verplicht voor mensen van veertien jaar en ouder op de volgende plekken:

In het openbaar vervoer.

In essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken.

Kinderen tussen de zes en dertien jaar mogen ook een 'normaal' stoffen mondmasker dragen.

Zwitserland

Voor Zwitserland gelden op dit moment geen inreisregels of coronamaatregelen.

Wel adviseert de Zwitserse overheid om voor vertrek de Travelcheck uit te voeren voor het geval er in de tussentijd regels veranderen.

Spanje

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Iedereen van twaalf jaar en ouder moet een coronabewijs laten zien. Dat kan zijn:

Een negatieve PCR-test. Bij kinderen tussen de twaalf en achttien jaar die één prik hebben gekregen mag dit ook een antigentest zijn.

Een vaccinatiebewijs. Let hierbij wel op dat je laatste vaccinatie niet langer dan 270 dagen geleden mag zijn. Dit geldt alleen voor reizigers van negentien jaar en ouder.

Een herstelbewijs.

Heb je geen internationale QR-code? Dan moet je het Spain Travel Health-formulier invullen. Daarmee krijg je alsnog een QR-code om Spanje in te mogen.

Welke regels gelden in Spanje? In Spanje kunnen per regio verschillende regels gelden. Mondkapjes moeten alleen nog worden gedragen op de volgende locaties:

In het openbaar vervoer en het vliegtuig.

Op boten en (cruise)schepen.

In gezondheidsinstellingen en apotheken.

Op deze website vind je in het Spaans en Engels de recentste regels per regio.

Staat je vakantiebestemming er niet tussen? Op deze site van de Rijksoverheid kan je de reisadviezen vinden van alle landen.