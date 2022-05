Waarschijnlijk is het Deloitte-rapport over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) vrijdag. Er is volgens haar meer tijd nodig voor hoor en wederhoor met een betrokken partij, wat mogelijk nog twee weken kost.

Eerder deze week zei de minister nog dat het rapport wel klaar zou zijn voor het zomerreces begint. Zij zei dat na een gesprek met onderzoeksbureau Deloitte.

Medio vorige maand schreef Deloitte aan het ministerie van Volksgezondheid meer en betere informatie van het ministerie nodig te hebben.

Secretaris-generaal Marcelis Boereboom van het ministerie reageerde in een retourbrief "verbaasd" op de brief van Deloitte. Hij wees de meeste informatieverzoeken af.

Geduld van Kamer is op

Het geduld van de Tweede Kamer is al een flinke tijd op. Ook Helder heeft meerdere keren gezegd het ongeduld van de Kamer te delen, maar tekende aan dat het om een omvangrijk onderzoek gaat.

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal is een van de deelonderzoeken naar de door de overheid ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis.

Van Lienden en kompanen verdienden vele miljoenen

Aanvankelijk zou Deloitte zijn bevindingen in één keer rapporteren. Mede op dringend verzoek van de Kamer wordt voorrang gegeven aan het onderzoek naar de deal met Van Lienden.

CDA-coryfee Van Lienden en zijn compagnons, die samen een stichting runden, werden begin maart opgepakt vanwege een onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de bestuurders in strijd met de statuten van de stichting gehandeld, omdat een deel van de winst naar hun eigen bv zou zijn overgemaakt. Zij zouden hier gezamenlijk vele miljoenen aan hebben verdiend.