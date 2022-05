Vorige week bezochten slechts zo'n vijftienduizend mensen een coronateststraat van een GGD. De organisatie blijft klaarstaan met een infrastructuur die 100.000 tests per dag aankan, zegt een woordvoerder van de GGD tegen NU.nl.

Verbetering: op basis van onjuist versterkte informatie door de GGD schreven we dat de GGD een basiscapaciteit hanteerde van 30.000 tests per dag. Dat bleek onjuist: het gaat om een basisinfrastructuur, die kan worden opgebouwd naar 100.000 tests per dag. Dat hebben wij aangepast.

Van de ruim vijftienduizend bezoekers vorige week, kregen er tienduizend een positieve testuitslag. Het totale bezoekersaantal is flink kleiner dan op het hoogtepunt van de laatste coronagolf, toen honderdduizenden mensen per week de teststraten bezochten.

"Nu een PCR-test bij de GGD voor een kleinere groep mensen de standaard is, komen er logischerwijs minder mensen naar de GGD voor een coronatest", legt de woordvoerder uit.

Desalniettemin staan de GGD's garant voor enkele duizenden tests per dag. Het heeft daarnaast de infrastructuur, waaronder testlocaties, om het aantal tests op te kunnen schalen naar 100.000 per dag. Dat heeft dan echter wel tijd nodig, omdat er bijvoorbeeld personeel moet worden gevonden.

Minder uitzendkrachten en testlocaties

Omdat het minder druk is in de teststraten heeft de GGD de afgelopen periode fors minder uitzendkrachten ingezet dan tijdens de drukke periode, zegt de woordvoerder. Ook zijn de laatste tijd steeds meer testlocaties gesloten. Het aantal testlocaties staat nu op 108, terwijl dat op het hoogtepunt ongeveer 185 waren.

Of de komende tijd nog meer testlocaties de deuren sluiten, weet de woordvoerder niet. "We varen op vraag en aanbod." Op basis daarvan kan worden besloten de openingstijden van een testlocatie te beperken of juist verruimen, of om een locatie helemaal te sluiten. "We zijn altijd bezig met kijken of het efficiënter kan, en of het nodig is om het in stand te houden. Daar kijken we continu kritisch naar."