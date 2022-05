Het ministerie van Volksgezondheid lag in de clinch met ziekenhuizen over de financiering van extra bedden op de intensive cares. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt naar aanleiding van berichtgeving in NRC hierover dat er inderdaad discussie was ontstaan over een regeling om het aantal ic-bedden op te schalen.

Aanleiding voor de onenigheid was onder meer de telling van het aantal ic-bedden in de ziekenhuizen. VWS had subsidie gereserveerd voor de opschaling, maar het was volgens de woordvoerder niet duidelijk hoeveel ic-bedden een ziekenhuis precies had voor de pandemie. Alleen voor extra ic-bedden was het extra geld beschikbaar.

"Het ministerie moest zeker weten dat een half miljard euro voor de extra capaciteit goed werd besteed", aldus de woordvoerder.

NRC deed onderzoek naar de gang van zaken en concludeert dat ziekenhuizen soms werden ontmoedigd om hun ic uit te breiden, terwijl er in 2020 en 2021 juist dringend meer ic-plekken nodig waren. Bestuurders van ziekenhuizen liepen aan tegen de telling van de ic-plekken. Een enkele ziekenhuisbestuurder ontving zelfs een mail om een ic-bed "te schrappen".

Het dagblad vroeg overheidsdocumenten op, las tientallen rapporten en sprak met tientallen betrokkenen en deskundigen uit de zorgsector. VWS kon de krant geen antwoord geven op de vele vragen.

Vanuit de Tweede Kamer komen verontwaardigde reacties over het gesteggel. GroenLinks en de Groep Van Haga gaan een debat aanvragen over de kwestie.