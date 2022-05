De Britse politie wil zeker honderd boetes uitdelen aan politici die aan feestjes deelnamen en feesten organiseerden tijdens coronalockdowns. Dat meldt het korps in het onderzoek naar de 'partygate'-zaak.

De zaak draait om onder meer regeringsfeestjes die regelmatig werden bezocht door de Britse premier Boris Johnson. De feestjes vonden plaats terwijl andere Britten door strenge coronaregels hun vrienden en familie niet mochten opzoeken.

Johnson kreeg eerder al een boete vanwege een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag op 19 juni 2020. Toen werd hij met een taart verrast en toegezongen door tientallen collega's.

Het is niet duidelijk of de politie opnieuw een boete wil uitdelen aan Johnson. Volgens Britse media is hij bij meerdere feestjes aanwezig geweest. Johnson ontkende eerst dat hij illegale feestjes had bezocht, later zei hij dat hij niet wist dat hij de regels had overtreden.

De Britse premier kwam onder grote druk te staan vanwege het schandaal. Meerdere leden van zijn Conservative Party riepen op tot zijn aftreden en bij de lokale verkiezingen verloor zijn partij veel zetels aan de oppositiepartij Labour.

Niet alleen de politie onderzoekt de 'partygate': ook het Britse Lagerhuis komt met een parlementair onderzoek naar de regeringsfeestjes tijdens coronalockdowns. Onderzoekers kunnen sanctie voorstellen die zouden kunnen leiden tot een schorsing of een verwijdering van Johnson uit het Lagerhuis.