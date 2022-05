Deskundigen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concluderen dat de coronapandemie tot dusver zo'n vijftien miljoen sterfgevallen heeft veroorzaakt. Zonder de corona-uitbraak zouden deze mensen waarschijnlijk nog leven, denkt de WHO.

De zogeheten oversterfte die de VN-organisatie heeft berekend, is een optelsom van de sterfgevallen die direct én indirect aan de pandemie toe te schrijven zijn.

Het gaat dus zowel om mensen die aan COVID-19 zijn overleden als om mensen die zijn gestorven door de negatieve effecten van de pandemie op de gezondheidszorg en andere delen van de maatschappij. De schatting van de WHO gaat over de periode van begin 2020 tot eind 2021.

Officieel zijn tot dusver 'slechts' zes miljoen sterfgevallen gemeld, maar experts gaan er al langer van uit dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt. Zo geven niet alle regeringen wereldwijd hun sterfgevallen door en is de administratie in andere landen niet op orde.

De WHO houdt bijvoorbeeld rekening met zeker 4,7 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen in India, terwijl het officiële dodental in het Aziatische land bijna tien keer zo klein is (523.000).

Overigens houdt de WHO wel een marge aan: het werkelijke dodental wereldwijd ligt waarschijnlijk tussen de 13,3 en 16,6 miljoen overledenen.

Niet voor het eerst dat dodental veel groter wordt geschat

Eerder concludeerden ook Amerikaanse onderzoekers dat het werkelijke aantal coronagerelateerde sterfgevallen veel groter is dan momenteel gemeld wordt.

De Amerikanen houden zelfs rekening met meer dan achttien miljoen doden, ruim drie keer zo veel als het officiële aantal.