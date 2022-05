Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen woensdag 49 mensen met het coronavirus, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat betekent dat voor het eerst sinds 17 september 2020 minder dan 50 coronapatiënten een bed op de ic bezetten.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde woensdag met 80 naar 642. De laatste keer dat er minder dan 700 patiënten met COVID-19 op de verpleegafdelingen lagen, was eind oktober 2021. In diezelfde maand nam het aantal coronabesmettingen steeds verder toe.

Ook het aantal opnames daalt. Er werden in het afgelopen etmaal 6 coronapatiënten opgenomen op de ic en 42 op de verpleegafdelingen.

Er liggen woensdag in totaal 691 patiënten met of door corona in het ziekenhuis, 87 minder dan een dag eerder. De omikronvariant zorgde voor de recentste golf coronapatiënten. Eind maart lagen hierdoor ruim 2.000 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is om een andere reden opgenomen. Na een coronatest bleek dat ze toevallig ook besmet waren. Het LCPS maakt in de dagelijkse ziekenhuiscijfers geen onderscheid tussen patiënten die mét en patiënten die vanwege corona zijn opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Nederlandse heeft relatief weinig ic-plekken

Normaal gesproken heeft Nederland 1.150 ic-plekken beschikbaar. Dat zijn er betrekkelijk weinig, blijkt uit cijfers van onder meer het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Per 100.000 inwoners zijn er in Nederland 6,7 ic-plekken beschikbaar. Ter vergelijking: Duitsland heeft bijna 48 plekken per 100.000 inwoners, Frankrijk 19 en Italië 11. Ook België heeft met ruim 14 ic-plekken per 100.000 inwoners meer capaciteit.