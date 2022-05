Steeds minder mensen worden met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Het RIVM meldt dat in de afgelopen week 315 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis kwamen te liggen. Een week eerder waren dit er nog 522, wat neerkomt op een daling van 40 procent.

Ook kwamen er minder mensen op de intensive care te liggen met COVID-19. In de afgelopen week kwamen er 30 patiënten bij op de ic. Het weektotaal daarvoor lag op 50.

Bij het RIVM kwamen daarnaast 28 meldingen binnen over mensen die zijn overleden aan COVID-19. Een week eerder waren dat er 66.

Het RIVM concludeerde uit de cijfers ook dat het erg goed gaat met het aantal positieve coronatests. In de periode van dinsdagochtend vorige week tot en met deze dinsdagochtend registreerde het RIVM 10.596 positieve tests. Een week eerder kwam het weektotaal uit op 16.054.

Steeds minder mensen laten zich testen bij de GGD. In de week van 21 maart gingen nog ruim 331.000 mensen naar een teststraat. Een maand later, de week van 18 april, reden nog bijna 25.000 mensen naar de GGD. Op 11 april kwam het advies om een positieve zelftest te laten bevestigen bij de GGD te vervallen.

Teststraat alleen nog voor kwetsbaren en zorgmedewerkers

Het percentage mensen dat positief test bij zo'n bezoekje aan de teststraat daalde ook: van respectievelijk 62,4 procent naar 55 procent. Het RIVM legt in de rapportage uit dat dit percentage daalt doordat de samenstelling van mensen die naar de GGD gaan is veranderd. De teststraat is nu alleen nog bedoeld voor kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, mensen die een herstelbewijs nodig hebben en mensen die niet zelf een zelftest kunnen afnemen.

Om de verspreiding van het coronavirus goed te kunnen volgen, let het RIVM ook op rioolwateronderzoek. Een corona-infectie is aantoonbaar in ontlasting. In een aantal gemeenten zag het RIVM het aantal besmettingen toenemen. In de meeste onderzochte gemeenten bleef het aantal infecties echter gelijk of daalde het. Dat hoeft niet te betekenen dat meer of minder mensen besmet waren met het coronavirus, omdat het virus niet bij alle mensen aangetoond kan worden in de ontlasting.

Het reproductiegetal is volgens de laatste berekeningen ongeveer 0,77. Dat betekent dat 100 mensen met COVID-19 gemiddeld 77 anderen besmetten. Het is belangrijk dat dat cijfer onder de 1 blijft. Het reproductiegetal daalt al een aantal weken.