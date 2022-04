Het aantal besmettingen wereldwijd zit in een sterk dalende lijn, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University en Worldometer. Wekelijks worden steeds minder infecties gemeld. Nederland, dat maandenlang in de negatieve wereldtop bivakkeerde, is zelfs uit de lijst met top-20-landen gevallen waar het virus het snelste rondgaat.

De laatste vier weken zijn hier nog geen 170.000 infecties gemeld. Dat aantal gaat nog verder zakken: dinsdag meldde het RIVM dat er slechts 15.000 positieve testen waren waargenomen in de afgelopen zeven dagen.

Daarmee neemt Nederland voorlopig de 22e plek in op de lijst van landen waar het virus zich het snelste verspreidt. In maart en begin april stond Nederland nog ferm in de top 10.

De lijst wordt nog altijd aangevoerd door Zuid-Korea en Duitsland, maar ook daar is het aantal infecties sterk teruggelopen. Zuid-Korea en Duitsland meldden begin april dat zij in de afgelopen vier weken bijna 14 miljoen besmettingen hadden gesignaleerd; dat aantal is nu gehalveerd.

Nog veel besmettingen in Azië

Wereldwijd werden er eind maart in zeven dagen 12,4 miljoen besmettingen gemeld. In de daaropvolgende weken daalde dat naar respectievelijk 11,8 miljoen, 9,6 miljoen, 7,4 miljoen, 5,7 miljoen en 5 miljoen.

Die sterke daling betekent niet dat er geen zorgenkindjes meer zijn. Zo bestrijdt China al enkele weken grote corona-uitbraken met zeer strenge lockdowns. Ook in andere Aziatische landen, zoals Thailand, Vietnam en het eerder genoemde Zuid-Korea, is nog sprake van relatief grote aantallen besmettingen.

In totaal zijn er nu meer dan 500 miljoen infecties gemeld. Het werkelijke aantal ligt veel hoger omdat niet alle landen hun coronacijfers doorgeven en aan het begin van de crisis coronatesten schaars waren.