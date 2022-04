Het lukt ziekenhuizen niet om de wachtlijsten voor operaties te verkleinen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag. Oorzaak is onder meer het hoge ziekteverzuim onder het personeel. De NZa noemt de lange wachtlijsten zorgelijk.

Het aantal operaties dat ziekenhuizen in maart van dit jaar uitvoerden, lag even hoog als in maart 2019, toen er nog geen coronapandemie was.

Maar de lijst met patiënten die wachten op een operatie was in april nog steeds even hoog als in maart van dit jaar. De NZa schat dat 100.000 tot 120.000 extra mensen door de gevolgen van de coronacrisis moeten wachten op hun operatie. Jaarlijks voeren ziekenhuizen zo'n twee miljoen operaties uit.

Om de wachtlijsten in te korten verwacht de zorgautoriteit dat ziekenhuizen onderling samenwerken. Dat kan met andere ziekenhuizen in de regio, maar ook met zelfstandige klinieken die meer ruimte voor operaties hebben.

Zorgverzekeraars kunnen helpen bij het vinden van een plek

Ook zorgverzekeraars en zorgverleners moeten van de NZa afspraken maken om de wachtlijsten in te korten. Als patiënten lang moeten wachten, kunnen ze hun zorgverzekeraar om hulp vragen. Die kan dan kijken of er in een ander ziekenhuis of in een zelfstandige kliniek wel plek is.

In maart schreef NU.nl dat mensen lang niet altijd weten dat zorgverzekeraars kunnen bemiddelen en daardoor hebben patiënten onnodig lang op een operatie gewacht.

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen dat zich laat opereren in een zelfstandige kliniek met 30 procent toegenomen.