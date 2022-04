Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is afgelopen week met 35 procent gedaald. Ook op de ic's nam het aantal coronapatiënten weer af, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM.

In de ziekenhuizen werden vorige week 448 mensen met een coronabesmetting opgenomen, tegenover 686 een week eerder. Bij 374 van hen was corona ook de reden van de ziekenhuisopname, de rest werd om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis en testte daar positief op het coronavirus.

Ook op de intensive cares nam het aantal coronagerelateerde opnames weer af ten opzichte van de voorgaande week. In totaal belandden 42 personen met corona op de ic, van wie bij 37 COVID-19 ook de reden van opname was. Vorige week waren ging het om 59 en 44.

Er kwamen afgelopen week 66 meldingen binnen van mensen die overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Voorgaande week waren dat er 52.

Veel rustiger in GGD-teststraten

Sinds 11 april hoeven mensen niet meer naar de teststraten om een positieve zelftest te laten bevestigen. Daardoor was het de afgelopen weken een stuk rustiger bij de teststraten.

Afgelopen week lieten 24.755 mensen zich testen bij de GGD. 15.363 bleken het coronavirus onder de leden te hebben. Een week eerder werden er nog 41.359 positieve tests gemeld.

Het reproductiegetal was op 11 april 0,64. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 64 anderen besmetten en dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt. De R-waarde is iets afgenomen ten opzichte van de vorige weekupdate, toen het RIVM een waarde van 0,71 berekende.