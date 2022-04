Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vindt het niet nodig om nu een grotere groep mensen een tweede boosterprik tegen COVID-19 te geven om een overschot aan coronavaccins weg te werken, zei hij vrijdag. Op dit moment dreigen miljoenen vaccins in de prullenbak te belanden, maar een extra prik voor een grotere groep Nederlanders is volgens de minister overbodig.

"We moeten echt kijken naar de meerwaarde van een extra prik", zei Kuipers vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. De tweede boosterprik is er nu voor zestigplussers en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Eerder stelde de Gezondheidsraad al dat een tweede oppepprik voor de gehele bevolking niet nodig is. Daar sluit de minister zich dus bij aan. Zestigplussers en kwetsbare mensen krijgen er wel een, omdat zij een groter risico lopen om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Ook hebben ze al langere tijd geleden hun laatste prik gehad.

Over een tijd kan de situatie volgens de minister anders zijn. Kuipers acht het "waarschijnlijk" dat na de zomer een veel grotere groep de mogelijkheid krijgt een nieuwe booster te halen. "Die herhaalprik kan echt relevant zijn voor specifieke groepen dan wel de hele bevolking om ernstige ziekte bij een COVID-19-infectie te voorkomen."

Het CDA wil nu al dat een veel grotere groep mensen een tweede booster moet kunnen krijgen, zoals mensen die jaarlijks een griepvaccin krijgen. CDA-Kamerlid Joba van den Berg gaat daar binnenkort een motie voor indienen. Kuipers wil de groep nu nog niet uitbreiden, "maar de kans is reëel dat we dat in het najaar gaan doen."

Daarbij hangt alles af van het aantal coronabesmettingen en de eventuele opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus, stelt de minister. Beide ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden.

Miljoenen vaccins zullen waarschijnlijk weggegooid worden

Het ministerie van Volksgezondheid houdt er rekening mee dat miljoenen coronavaccins binnenkort vernietigd moeten worden. Nederland heeft een grote voorraad opgebouwd en het lukt niet meer om de vaccins te doneren aan andere landen, schreef minister Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal heeft Nederland nu 11,3 miljoen vaccins beschikbaar voor donatie, maar Kuipers denkt maar een "beperkt deel" hiervan nog kwijt te kunnen. Daar komt bij dat de vaccins beperkt houdbaar zijn. "Voor de korte termijn zou dit betekenen dat circa 3,3 miljoen vaccins vernietigd moeten worden", aldus de minister.