Veel sekswerkers zijn door de coronamaatregelen in de geldproblemen gekomen. Ook hebben ze tijdens de coronacrisis illegaal doorgewerkt en kregen ze te maken met geweld. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van onderzoek door het Erasmus MC en Soa Aids Nederland, die woensdag zijn overhandigd aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid).

De onderzoekers zagen dat de coronamaatregelen en ontbrekende financiële steun een grote negatieve invloed hebben gehad op het werk van sekswerkers. Ze baseren hun conclusie op online vragenlijsten, die in 2020 door 106 sekswerkers en in 2021 door 196 sekswerkers werden ingevuld. Ook spraken ze tijdens acht groepsdiscussies met sekswerkers.

Het merendeel (65 procent) van de sekswerkers geeft aan in financiële problemen te zijn geraakt tijdens de coronacrisis. In die tijd moesten seksclubs en bordelen vaak langere tijd sluiten.

Omdat veel sekswerkers doorgaans niet in loondienst of als zzp'er werken, kwamen ze meestal niet in aanmerking voor coronasteun. Om toch geld te verdienen hebben veel sekswerkers illegaal doorgewerkt. In 2020 gaf 55 procent van de bevraagde sekswerkers aan dit te doen. Een jaar later ging het om 90 procent.

Weinig sekswerkers deden aangifte na geweld

Doordat meer sekswerkers illegaal doorwerkten, waren ze ook kwetsbaarder. "Sommige sekswerkers moesten uitwijken naar onveilige werkplekken, uit angst voor politiecontrole. Ook accepteerden ze vaker klanten die ze anders zouden afwijzen", zegt onderzoeker Mariëlle Kloek van het Erasmus MC.

Dat heeft ertoe geleid dat 41 procent van de ondervraagde sekswerkers in die tijd fysiek of seksueel geweld heeft meegemaakt. Met name jonge sekswerkers, sekswerkers die niet in Nederland zijn geboren en sekswerkers die in financiële problemen zijn geraakt hebben dit ervaren.

Weinig sekswerkers voelen de vrijheid aangifte te doen. Volgens de onderzoekers komt dat omdat ze bang zijn voor de gevolgen van het illegale sekswerk. Hierdoor zouden ze bijvoorbeeld uit hun huis, of soms zelfs uit het land kunnen worden gezet.

Hoewel bijna de helft van de ondervraagde sekswerkers een reden heeft om naar de politie te stappen, heeft maar 20 procent dat gedaan. Uiteindelijk heeft slechts 4 procent daadwerkelijk aangifte kunnen doen.

'Behandel sekswerk als contactberoep'

De onderzoekers zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid van de sekswerkers in de toekomst. De coronacrisis legt volgens hen structurele problemen in de sekswerkbranche bloot. Ze pleiten ervoor het beroep hetzelfde te behandelen als andere contactberoepen, mocht de overheid weer maatregelen als een lockdown instellen.

De overheid moet het voor sekswerkers ook makkelijker maken om legaal te werken, zeggen de onderzoekers. Ze uitten daarbij hun zorgen over het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk, waar de Tweede Kamer later dit jaar over gaat stemmen.

Met die wet komt er onder meer een registratie- en vergunningsplicht voor sekswerkers. Sommige sekswerkers willen dat niet vanwege hun privacy of ze komen er vanwege uiteenlopende redenen niet voor in aanmerking. In die gevallen zouden zij illegaal doorgaan met hun werkzaamheden. "Dan keert die situatie van tijdens corona deels terug", zegt onderzoeker Kloek. "We moeten dus nu al nadenken over hoe we dat gaan voorkomen."